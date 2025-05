A 32. Szent György Napok programja

MA a Váradi József Általános Iskolában 9 órától kezdődik a XVIII. Nagy Kopeczky Kálmán gyermekszínjátszó találkozó. * A Martinovics Ignác utca 2. szám alatt (RMDSZ udvar) 11 órától Alkotóműhely by Fahéj. * Ugyanott 14.30-tól Választások után, közben és előtt – avagy ki lesz az államelnök? Meghívott: Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezet elnöke és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Moderál: Farcádi Botond, a Háromszék napilap főszerkesztője. * Ugyanott 17 órától borkóstoló. * Az unitárius templomban 18 órától beszélgetés: Nagy Norbert – Példázat az egész világ. * A Tamási Áron Színház előcsarnokában 21 órától táncház. Muzsikál a Heveder Banda és a Folker együttes. Belépő: 20 lej.

A közösségi színpadon: 10–10.44-ig a Plugor Sándor Művészeti Líceum, Canticum Énekegyüttesének musical előadása, felkészítő tanár: Sebestyén-Lázár Enikő. * 10.49–11.04-ig a Plugor Sándor Művészeti Líceum DóReMi kicsinyek kórusának előadása, felkészítő tanár: Sebestyén-Lázár Enikő * 11.09–11.19-ig Csicsergők énekegyüttes, felkészítő tanár: Erőss Judit * 11.24–11.39-ig Superar gyermekkórus, felkészítő tanár: Balogh Gyopár * 11.44-12.29-ig Mo-move Táncműhely, kortárs modern táncok, oktató: Ardelean Mónika * 12.34–12.54-ig néptánc, oktató: Adriana Groza * 12.59–13.29-ig Húrvarázs – ifjú tehetségek koncertje, az előadásban szereplő diákok: Millye Bence, Kincses András, Gergely Attila, felkészítő tanár: Kakasi Zolt * 13.34–13.49-ig moderntánc: a Gödri Ferenc Iskola I. osztályos tanulói, felkészítő: Opra Zsuzsanna * 13.54–13.59-ig magyar filmzenei előadás, előadó: Sinka Szidónia, felkészítő tanár: Oláh Badi Alpár * 14.04–14.09-ig magyar filmzenei előadás – Jancsi belépője, előadó: Meregya Ákos, felkészítő tanár: Oláh Badi Alpár * 14.14–14.19-ig magyar filmzenei előadás, előadó: Neaga Áron, felkészítő tanár: Oláh Badi Alpár * 14.24–14.54-ig zumba, oktató: Tittesz Tünde * 14.59-15.05-ig négykezes zongoradarab, Novăcescu Alessia és Baak Stephanie előadásában, felkészítő tanár: Krecht Emese * 15.10–15.20-ig a Gödri Ferenc Általános Iskola II. A osztályának előadása, Gryllus dalcsokor furulyával, felkészítő tanár: Kertész Edit * 15.25–15.45-ig No Limit modern tánccsoport, oktató: Gîrjob Mónika * 15.50–16.05-ig gyermekdalok a Székely Mikó Kollégium II. B osztályos tanulói előadásában, felkészítő tanár: Hatos Gabriella és Könczey Kinga * 16.10–16.20-ig az Andantino gyermekkórus előadása, felkészítő tanár: Kovács Janka Hanna * 16.30–16.38-ig néptánc: Mezőség gyöngye – a Székely Mikó Kollégium Néptáncegyüttese * 16.43–17.08-ig kórus és modern tánc: a Plugor Sándor Művészeti Líceum I.A és IV.A. osztályának előadása, felkészítő tanárok: Dumbravă Manuela, Neagu Nicoleta * 17.13–17.30-ig zene és tánc: a Plugor Sándor Művészeti Líceum előkészítő A és II.A osztályának előadása, felkészítő tanárok: Florescu Maria, Okos Claudia * 18–19 óráig román román népdal- és néptánc-műsor a Junii Covăsneni együttes előadásában * 19.30–20.15-ig a Kincskeresők Néptáncegyüttes előadása, oktatók: Tőkés Edit és Tőkés Csaba Zsolt.

A Múzeumkertben: a kis épületben 12-14 óráig a Székely Nemzeti Múzeum múzeumpedagógusainak foglalkozása szervezett csoportoknak. * A Céhesjurtában 12-14 óráig Zenebona – interaktív zeneóra Deák Kincső és Székely Mónika vezetésével, szervezett csoportok számára. * A Könyves jurtában 12-15 óráig Hej tulipán, tulipán… – interaktív népi kézműves-zenés foglalkozás Haszmann Gabriella és Nagy Adél vezetésével, szervezett csoportoknak. * A Kézműves Platzon 14-17 óráig kötélverés, gyöngykarkötő-készítés a Guzsalyas Alapítvány munkatársainak vezetésével. * A Múzeumkert amfiteátrumban 15-16 óráig William Shakespeare: Szentivánéji álom - a Plugor Sándor Művészeti Líceum román dráma szakos diákjainak előadása (6-14 éves korosztály). * A Kézműves Platzon 15-18 óráig agyagozás a Guzsalyas Alapítvány munkatársainak vezetésével. * A Céhes jurtában 15-18 óráig hagyományos mesterség bemutató az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetsége támogatásával * A Könyves jurtában 16-17 óráig Mesterségem címere: a könyv – interaktív olvasásnépszerűsítés és ehhez tartozó kézműves tevékenységek (a Bod Péter Megyei Könyvtár programja). * A Múzeumkert amfiteátrumban 17-18 óráig mondókázó Dombay Imolával (0-3 éveseknek ajánlott).

Az Erzsébet parki Gyermekvárosban: 13 órától Tiroli pálya a Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálattal. * 13 órától makramé készítő műhely Boros Erikával.

Az Ifjúsági Bázison: Mind Court 14-15.30-ig Dopamin, a kétélű fegyver: Motiváció vagy Függőség? – előadó: Pöltl Ákos, MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatója-szakértője. * Chill Zone 15-17 óráig Slam Zone-Kavarkád a Bakancs és Hablaty iskolaújságok szervezésében. * Mind Court 15.30-17 óráig Mennyire vagy hópihe? – a Z nemzedékről és a többiekről – előadó: Szőnyi Gyula, az MCC Egyetemi Programjában a Film és Társadalom című tárgy oktatója. * Workshop Zone 16-18 óráig: Melyik krumplit kell sütni, és melyik jó pürének? Nevelhetünk mikrozöldeket otthon is. – előadó: Molnár Katalin – Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. * Mind Court 17-19 óráig Az internet hálójában: Tinder randik, online hűtlenség és kiber-özvegyek – előadó: Hevesi Krisztina. * Workshop Zone 18-19 óráig Az Ecset Nyomában – vászontáska készítés a Bakancs iskola újsággal. * Stage 19-2 óráig Polgári Szürkület – Spotlight * Ugyanott 20-21 óráig DJ BRB/DJ Csaky-Spotlight * Ugyanott 21-22 óráig Bonzon * Ugyanott 22-23.30-ig DJ Mentol. *

A Borudvarban: 17 órától a Százlábacskák népzene- és néptánc-előadása. * 19 órától Imette (RO) koncert. * 21 órától Fernet Blues Band (RO) koncert.

A Főszínpadon: 17.45-től US (RO) koncert. * 19.30-tól Vama (RO) koncert. * 21.30-tól Valmar (HU) koncert.

Honlap: szentgyorgynapok.ro

SZOMBATON

A Református Vártemplom udvarán: 10 órától a Szívem dalol – a Református Kollégium gyermekkórusának koncertje. * 10.30-tól Kis olaj, nagy csoda! – Református Gyermek Vár: foglalkozások óvodásoknak, kisiskolásoknak. * 12.30-tól Csordultig olajjal – a Messzehangzó ifjúsági együttes koncertje. * Állandó programok felnőtteknek: imaséta és kávézó; könyvstand; kézműves vásár; baba-mama műhely Bucsi Júliával; zenebona – a zeneterápiás csoport bemutatója.

A közösségi színpadon: 10-11 óráig ökumenikus áhítat. * 11–11.20-ig a Plugor Sándor Művészeti Líceum zongoristáinak előadása, előadók: Miron Sara, Mihai Raisa, Dinu Daniel, Mihály Panka, Mihai Sophia, Silea Dalia, Gyurka Ágnes, Colt Monalisa, felkészítő tanár: Selaru Bianca. * 11.25–12.09-ig néptánc: Sárpilisi Gerlice Madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület. * 12.14–12.39-ig néptánc: a Nicolae Colan Általános Iskola Speranța néptánccsoportjának előadása, felkészítő tanár: Alexandrescu Andrea Gabriela. * 12.44–13 óráig népi gyermekjátékok: Hófehérke Óvoda, Csicsergők nagy csoportjának előadása, felkészítő tanárok: Veres Szidónia, Zoltáni Zsuzsánna. * 14–20 óráig Outsider Music Fest: köszöntőt mond Makkai Péter János lelkész, igazgató; 14.10-től a Kozmutza Flóra hallássérültek Iskolájának jelölő kórusa (RO); 15.50-től Tordasi Szivárvány Együttes (HU); 16.45-től Music Mania; 17.50-től Hangadók (HU); 18.50-től United by music (NL).

A Múzeumkertben: a felső udvaron 10-11 óráig özös piknik a szervezőknek, önkénteseknek. * A Céhes Jurtában 11-12 óráig Lepke, te kedves! - Kolcsár Linda és Pásztori Rebeka Waldorf óvónők vezetésével, 3-6 éveseknek ajánlott. * A Könyves jurtában 11-15 óráig Mesterségem címere: a könyv - interaktív olvasásnépszerűsítés és ehhez tartozó kézműves tevékenységek, a Bod Péter Megyei Könyvtár programja. * A Kézműves Platzon 11-14 óráig szövés, könyvjelzőkészítés, a Guzsalyas Alapítvány munkatársainak vezetésével. * Az amfiteátrumban 12-13 és 16-17 óráig Rengeteg Ábel és Kürtős Kata kalandjai – az Udvarhelyi Bábműhely bábelőadása (3-8 éves korosztálynak) * A Céhesjurtában 12-13 óráig Körte süni készítés - kreatív foglalkozás a Tiniséf kosarából, Csucsi Antal vezetésével, a Művészeti és Népiskola programja, 5-10 éves korosztály, 12 fős csoportok számára. * A Kézműves Platzon 14-18 óráig vesszőfonás, mécsestartó készítés a Guzsalyas Alapítvány munkatársainak vezetésével. * A Céhes Jurtában 14-17 óráig virágkoszorú / virág fejdísz készítő műhely Jánosi Ágnes vezetésével, a Művészeti és Népiskola programja. * Ugyanott 15-18 óráig Hagyományos mesterség bemutató az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetsége támogatásával.

Az Erzsébet parkban: a Gomba körül 10-18 óráig Tiroli pálya a Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálattal. Az veheti igénybe, aki a foglalkozásokon való részvételért összegyűjt 5/7 pontot. * A Caritas sátorban 11-18 óráig ügyességi, oktató és készségfejlesztő játékok a Gyulafehérvári Caritas vezetésével. * A Tega sátorban 12-15 óráig kutyasimogató és örökbefogadás, a Tega Rt. Programja. * A ‘48-as emlékmű körül 11-16 óráig makramé készítő műhely Boros Erika vezetésével: az veheti igénybe, aki a foglalkozásokon való részvételért összegyűjt 5/7 pontot. * A Máltai Szeretetszolgálat sátra körül 12-13 óráig Ismerjük meg hagyományainkat, felfedezve a népi mesterségeket lóti-futi. * Ugyanott 13-16 óráig érzékenyítő akadálypálya. * Ugyanott 15-16 óráig Ismerjük meg hagyományainkat - felfedezve a népi mesterségeket lóti-futi.

Az RMDSZ udvarán (Martinovits Ignác utca 2. szám): 11 órától kosárfonó műhely. * 15 órától A színpadtól a Kossuth-díjig – beszélgetés Nemes Leventével. Moderátor: Tordai Sarolta.

A Park Hotel udvara: 12 órától ökörsütés.

Az Ifjúsági Bázison: Workshop Zone 13-15 óráig Hogyan mérjük meg a fákat? Bepillantás a faméréstan rejtelmeibe - előadó: Molnár Gábor, Szmolka Péter - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. * Mind Court 13.30-15 óráig Önismeret a karrier-labirintusban: Tudatos pályaválasztási döntések - előadó: Farkas Annamária. * Workshop Zone 15-17 óráig Csilling Workshop, égethető gyurma ékszerek és kiegészítők készítése Sorbán Ágotával. * Mind Court 15-16 óráig közönségtalálkozó: Intim Torna Illegál. * Ugyanott 16-17 óráig közönségtalálkozó: Andia. * Workshop Zone 17-19 óráig Erdők, mezők kincsei - előadó: Bíró Boróka, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. * Mind Court 17-19 óráig Szerelem kapocs#Együtt növekedünk vs süllyedünk – előadó: Antalka Ágota szakpszichológus, párkapcsolati coach, író és Kondor Ágota szenátor, egyetemi adjunktus KRE. * Workshop Zone 19-21 óráig Refkvíz a Refi DP-vel. * Stage 19-20 óráig Skanzen. * Ugyanott 20-21 óráig Kacsó Dávid – Spotlight. * Ugyanott 21-22 óráig Blake Russel. * Ugyanott 22-23.30-ig Pixa.

A Borudvarban: 17 órától István Ildikó és barátai (RO); 19 órától Arita Brown Sun’semble (HU); 21 órától Vörös Niki New Project (HU).

A főszínpadon: 17 órától Made in Sepsi Youth: NeonHaze, Metro Line, PKW, Day by Day (RO); 19.30-tól Andia (RO); 21 órától Intim Torna Illegál (HU); 22.30-tól Robert Georgescu & White Dj Set.

VASÁRNAP

A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében 10 órától a Pro Urbe-díjak átadási ünnepsége.

A közösségi színpadon: 10–10:10 a Nicolae Colan Általános Iskola III.A és IV.A osztályának előadása, felkészítő tanár: Ciorici Ana Alina. * 10:15–10:40 Néptánc: Speranța Néptáncegyüttes, felkészítő tanár: Ion Gheorghe. * 10.45–11.05-ig multikulturális tánc, felkészítő tanár: Rujan Anca. * 11.10–11.35-ig az Árvácska Napköziotthonos óvoda Fluturașii veseli és Piticii csoportjainak előadása, felkészítő tanárok: Buna Maria Magdolna, Rujan Anca, Gopsa Andreea Gabriela. * 11.40–11.50-ig a Hófehérke Napköziotthon Micimackó nagycsoportjának előadása, felkészítő tanárok: Szabó Anna-Mária, Vasile Ágnes. * 11.55–12.40-ig moderntánc: a Love to Dance Egyesület és a Gyermekek Palotája tanulóinak előadása, felkészítő tanár: Nagy-Molnár Enikő. * 12.45–13 óráig Ida aerobik. * 13.05–13.15-ig a Szeret Néptáncegyüttes előadása, oktató: Kádár Elemér. * 13.20–13.50-ig tánc: Z dance by Sport All. * 14–15.30-ig a Csíkmadarasi Népi Zenekar Tűzpiros rózsaszál című műsora. * 15.50–17 óráig néptánc: a Mikes Kelemen Elméleti Líceum I.B osztályának előadása, Zöld Fenyő Néptáncegyüttes és a L-Árt Szentiván Néptáncegyüttes közös előadása, valamint a Nemere Néptáncegyüttes eladása. Oktató: Kocsis Hunor. * 18–20 óráig román folklórműsor az Estardeal Népi Együttes gyermekcsoportjai, a Hargita megyei Toplicai Kulturális Központ hivatásos együttese, a Rapsodia Călimanilor, valamint Florin Vasilică énekes előadásában.

A Múzeumkertben: az amfiteátrumban 11-12 óráig mondókázó Dombay Imolával (0-3 éveseknek ajánlott). * a Kézműves Platzon 11-17 óráig nemezelés, játékszer készítés, kézműves foglalkozás a Guzsalyas Alapítvány munkatársainak vezetésével. * A Könyves jurtában 11-15 óráig Mesterségem címere: a könyv - interaktív olvasásnépszerűsítés és ehhez tartozó kézműves tevékenységek, a Bod Péter Megyei Könyvtár programja * A Céhes Jurtában 11-11.40-ig és 17-18 óráig Dúdolj velem! - színházi előadás kicsiknek és még kisebbeknek (0-6 éves korosztály), a KŐszínház - Független társulás produkciója. * Az amfiteátrumban 14-15 óráig Ioana Costea kétnyelvű interaktív foglalkozása. * A Kézműves Platzon 14-18 óráig gyöngyfűzés, állatka készítés, kötélverés - kézműves foglalkozás a Guzsalyas Alapítvány munkatársaival. * A Könyves jurtában 15-18 óráig hagyományos mesterség bemutató - az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetsége támogatásával. * Az amfiteátrumban 16-17 óráig Három nyulak - Zelk Zoltán A három nyúl című verse alapján született zenés játék óvodások és kisiskolások számára. A KŐszínház - Független társulás produkciója.

Az unitárius templomban 11 órától családi istentisztelet: Péterfi Ágnes lelkész A sziklára épített ház, a Csipike Óvoda Csillag csoportjának tagjai előadják a sziklára épített ház című történetet.

Az RMDSZ udvara (Martinovits Ignác utca 2. szám): 11 órától Jánosi Ágnes virágdísz-készítő műhelyfoglalkozása. * 17 órától pálinkakóstoló.

Az Erzsébet parkban: a Tega sátorban 12-15 óráig kutyasimogató és örökbefogadás, a Tega Rt. programja.* A Máltai Szeretetszolgálat sátra körül 12-13 és 15-16 óráig Ismerjük meg hagyományainkat, felfedezve a népi mesterségeket lóti-futi.

Az Ifjúsági Bázison: Workshop Zone 13-15 óráig Sapientia Workshop - A mikroszkopikus világ felfedezése: mikrobák és növények nagyító alatt - előadó: Abad Éva. * Mind Court 14-15.30/ig mÉlj - a Kezdetek- előadók: Páll Boglárka, Várza Boglárka, Hatházi Henrietta * Chill Zone 15-17 óráig Paca meg a Csaja, Mikó Rádió * Workshop Zone 15-17 óráig Kati Naturals Workshop * Mind Court 15.30-17 óráig A VB után – előadók: Bodor László, Miklós Ervin, játékosok, edző * Ugyanott 17-18 óráig Debutant - A kultúrával foglalkozó fiatalok helyzete/ Discuție despre statutul tânărului angajat în cultură. Résztvevők: Anastasia Florea, Maria Pandrea, Eduard Crucianu, Robert Brage. Moderátor: Mirela Cara-Dragu. * Stage 170-19 óráig Mozogj a Sapientia-val. * Ugyanott 18-19 Neon Haze- Spotlight * Ugyanott 19-20 óráig Illúzió- Spotlight. * Ugyanott 20-21 óráig DreamFlow. * Ugyanott 21-22 óráig DJ Tojás-Spotlight.

A Borudvarban: 12 órától a Rétyi Kováts András Ifjúsági Koncertfúvószenekar műsora; 17 órától Voces női kar; 19 órától Szirtes Edina Mókus zenekara; 21 órától Jumping Matt & His Combo – Pribojszki Mátyás Band.

A főszínpadon: 17.30-tól Selfish Murphy (RO–HU); 19 órától Irigy Hónaljmirigy (HU); 21.15-től Gipsy Kings by Diego Baliardo (FR); 22.50-től tűzijáték.

Állandó programok az Erzsébet Parkban: a könyvtár előtti lépcsőtől (48-as emlékmű) a játszótérig ma 13-18, szombaton 11-18 és vasárnap 10-18 óráig: a Máltai Szeretetszolgálat sátra körül kézműves tevékenységek és ügyességi játékok; Málta sátor a gomba közelében - arcfestés a Máltai Szeretetszolgálat sátrában, az veheti igénybe, aki a foglalkozásokon való részvételért összegyűjt 5/7 pontot; hajfonás - szombaton egésznap a Caritas sátránál, az veheti igénybe, aki a foglalkozásokon való részvételért összegyűjt 5/7 pontot; a tó közelében a zöldövezeten Bugri népi fajátékok; a könyvtárhoz vezető lépcső bal oldalán óriáskifestő; a Tega sátorban szővés hulladék textilből; akadálypálya ‘48-as emlékmű környékén a Romániai Magyar Cserkészszövetség vezetésével; interaktív játékok a Vadon Egyesülettel.

Állandó programok május 9–11. között: 10–20 óráig kézművesvásár a Kós Károly utcában; termelői vásár a Kós Károly utca 4. szám alatt, a Mikes Kelemen Elméleti Líceummal szemben; Civil sétány a Bodok Szálló előtt, a Kossuth Lajos utcában; 10–18 óráig az Erzsébet parkban Gyermekváros – családi és gyermekprogramok (pénteken a programok 12 órától kezdődnek); 11–18 óráig a Székely Nemzeti Múzeum kertjében Gyermekváros – családi és gyermekprogramok (pénteken a programok 12 órától kezdődnek); 11–23 óráig az egykori Cigarettagyár udvarán The Base – Az ifjúság bázisa: előadások, koncertek, sport- és szabadidős tevékenységek; a főtéren, korzó Street Food corner; 12–22 óráig a Székely Nemzeti Múzeum romkertjében (Kós Károly utca 4. szám) Borudvar; 12–17 óráig a kézműves- és termelői vásárban utcazene; 12–18 óráig Mese és valóság – kiállítás a Babaházban (Olt utca 8. szám). Nyitvatartás: pénteken 12–18 óráig, szombat–vasárnap 10.30–18 óráig; 13–19 óráig csocsó, teqball, pingpong, tollas, elektronikus hangszersimogató (Mikes Rádió), MAke the TunE! (Mikes Rádió) az Ifjúsági Bázison.