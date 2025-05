Vadadi Adrienn: Kezeket fel, állj vagy lövök!

Nagy Marosinak a focilabdás tetszett a legjobban, de nekem nem, mert akkor Piros úgy nézett ki, mintha az egyik szeme egy nagy focilabda lenne. Ami elmenne egy focirajongónak, de Pirosnak! Furcsán mutatott a copfjaival meg a labda szemével! Pirost nem érdeklik a szemére ragasztott matricák, hiába cserélgeti az anyukája naponta, mert azt mondja, úgysem látja őket, mivel kifelé vannak a szemüvegén. De a szemüveget mégsem a matricák miatt akarja folyton levenni, hanem mert nagyon haragszik rá. Szerinte csúnya benne, és amúgy sem lát jobban tőle.

Amikor megkapta, hogy jobb kedvre derítsék a szülei, elvitték egy delfináriumba, valahova külföldre, ahova az apukája amúgy is ment volna üzleti útra.

– De hiába néztem a delfineket – mesélte Piros –, nem láttam őket sehol sem. És akkor mérges lettem, és lekaptam a szemüveget a fejemről, és jól belehajítottam a vízbe! Azt csak később tudtam meg – vonogatta a vállát –, hogy a delfineket más sem látta, mert akkor még nem engedték ki őket a kinti medencébe.

– Na, ne kábítsál már! – legyintett nagy Marosi. – Ha beledobtad volna a szemüveged a vízbe, akkor hogy lenne most a fejeden?

Mire Piros elmesélte, hogy a bácsi, aki a delfinek idomárja volt, belefújt a sípjába, vagyis jelt adott az egyik delfinnek, és az visszavitte Pirosnak a szemüvegét, egyenesen a kezébe. A közönség tapsolt, Piros pedig még a delfint is megsimogathatta. (…)

Aztán Piros anyukája arra gondolt, majd egy fülbevalóval eltereli Piros figyelmét a szemüvegéről. Úgyis régóta könyörög már érte!

Én nem tudom, hogy lövik be a lányok fülébe a fülbevalót, de úgy képzelem, hogy miután kiválasztották, hogy a szívecskéset vagy a csillagosat szeretnék, odaállítják őket a falhoz, a bácsi felemeli a puskát, amiben lövedék helyett a két fülbevaló van, aztán elkiáltja magát, hogy „Kezeket fel, állj vagy lövök!” Majd meghúzza a ravaszt, és a fülbevaló már repül is ki a puskacsőből, egyenesen a lányok fülébe. Szegény lányok, mit meg nem tesznek azért, hogy szebbek legyenek! De hát a szépségért meg kell szenvedni, apu is mindig ezt mondja anyunak, amikor színház előtt próbálja belepréselni magát a tavalyi szép ruhájába. Hát Piros is biztos alaposan megszenvedett, mert csak egy fülbevalóval jött haza. Azt mesélte, annyira fájt, hogy csak az elsőt hagyta belövetni a fülébe, a másikat már nem engedte.

De hiába vitte vissza a delfin Pirosnak a szemüvegét és hiába tapsolta meg Pirost az egész közönség, ő akkor is folyton le akarja venni a fejéről, mert ahogy mondja:

– Nem látok ebben a vacakban semmit sem!

Csak hát az anyukája nem engedi, hogy levegye, mert szerinte, vagyis a doktor néni szerint Piros pont, hogy a szemüveg nélkül nem lát semmit sem. (…)

– El sem tudom képzelni, mit látott a világból eddig ez a kislány! – hüledezett a doktor néni, aztán elvonult az anyukájával, minket pedig kiküldött a váróba várni. Piros kint is szótlan volt. Úgyhogy amíg vártunk, úgy döntöttem, én is megvizsgálom Piros szemét. Nem akartam elhinni, hogy tényleg nem lát velük semmit. Először csak integettem a szeme előtt, aztán az ujjammal mutogattam számokat, és amikor láttam, hogy ez nem használ, vicces pofákat vágtam jó közelről, egyenesen Piros arcába. Mire Piros anyukája könnyes szemekkel kijött a doktor nénitől, Piros megint a régi volt. Nagyokat nevetett azon a cérnavékony hangján, de úgy, hogy a váróban még az öreg néniket is felvidította.

Csak akkor szomorodott el újra, amikor az anyukája a delfinárium után egy gumipánttal a fejére erősítette a szemüveget, nehogy megint leessen. Piros egész szótlan lett azóta. Pedig nem is a szájával, hanem a szemével van a baj. Látszik rajta, hogy szomorú. Az udvarra is csak ritkán jön le, pedig az utcamacska nagyon várja. És én is. Arra gondoltam, ha a delfineknek meg a fülbevalónak nem is, de talán nekem valahogy mégis sikerül megszerettetnem vele a szemüvegét. Össze is dugtuk a fejünket Marosiékkal.

– Szóval Pirosnak az a baja – kezdte a tanácskozást nagy Marosi, hogy nem lát a szemüvegében semmit.

– Az – bólintottam. – És csúnya békának érzi magát benne.

– Akkor miért nem veszi le? – szúrta közbe kis Marosi.

– Nem lehet – magyaráztam –, a doktor néni nem engedi. Ezért kell kitalálnunk valamit – és ahogy ott tűnődtünk, egyszer csak eszembe jutott a megoldás: – Mi lenne, ha mi is szemüvegesek lennénk? Akkor Piros nem lenne vele egyedül!

– Én legfeljebb hegesztőszemüveget teszek a fejemre! – szögezte le nagy Marosi.

– Én meg bringás szemüveget! – tette hozzá kis Marosi.

– Akkor én meg búvárszemüveget! – fogtunk kezet, és már szaladtunk is haza a szemüvegekért. Az udvarra visszafelé becsengettünk Pirosékhoz. Ő nyitott ajtót. Először csak állt tátott szájjal, a szemüvege alatt nagyokat pislogva, de amikor végre felismert minket a hegesztő-, a bringás és a búvárszemüveg mögött, nevetni kezdett, és már jött is, hogy csatlakozzon a szemüveges társasághoz.

A Nyomás a suliba! kötetből, Pozsonyi pagony, 2016.