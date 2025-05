Az üdülőközpont által nyújtott kikapcsolódási lehetőségek palettája nemrégiben egy újabb látványossággal bővült: egy hónappal ezelőtt nyílt meg a Vadon Látogatóközpont természeti kiállítása, ahol az aktív pihenés, kikapcsolódás mellett ezentúl kellemes környezetben játékosan, szórakoztató módon bővíthetjük természetről szóló ismereteinket. A látogatóközpontban informatív, ugyanakkor szórakoztató, szemléltetőeszközök segítségével megismerhetjük régiónk természeti kincseit, gazdag növény- és állatvilágát.

Interaktív természeti kiállítás és látogatóközpont gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt

A természeti kiállításnak helyet adó, kereszt alakú zsindelyes épület eredetileg a 2021 őszén Magyarországon lezajlott vadászati világkiállításra készült, amelyben akkor a Kárpát-medencei magyar vadászati örökség nevű kiállítás kapott helyet. Ezt az épületet hazahoztuk, és a Vadon Egyesülettel közösen egy kisebb látogatóközponttá alakítottuk át Sugásfürdőn, és természetközeli környezetben, a sugásfürdői mofetta szomszédságában kapott helyet. Az épületbe belépve látványos módon illusztrált virágos rétek, havasi legelők, erdők, vízpartok, tőzeglápok és Székelyföld csodálatos növény- és élővilága tárul elénk.

atóközpontban megtekinthető kiállításon a helyi növény- és állatvilág mellett bemutatjuk, mit kínálhat Sugásfürdő az oda látogatóknak, illetve a Kárpát-kanyar híres és kevésbé hozzáférhető élettereit is, mint a tőzeglápok.

A természethez közeli környezetben kialakított látogatóközpontban Székelyföld és ezen belül régiónk varázslatos élővilágát interaktív táblák segítségével lehet megcsodálni, felfedezni. A központ elsősorban a gyerekeket célozza, ezért szórakoztató jellegűre terveztük. A látogatóközpont hétköznap, hétfőtől péntekig 10 órától 17 óráig tart nyitva. A program a közeljövőben hétvégi nyitvatartással is bővül, amelyről a későbbiekben további tájékoztatást nyújtunk.

Látogatóközpont és erdei iskola

Az új látogatóközpont szervesen illeszkedik a Vadon egyesület által működtetett Rókavár Erdei Iskola természeti nevelést felvállaló, környezetünk értékeit népszerűsítő és a természet védelmének fontosságát tudatosító programjához, amely egyre nagyobb elismerést és népszerűséget élvez a diákok és pedagógusok körében.

Örvendetes módon napjainkban egyre nagyobb a természet iránti érdeklődés a gyermekek körében, de a tanösvényes családi napos programokat is kiegészítheti a kiállítás, és nyugdíjas csoportok számára is akár egy sétával kiegészítve kellemes, aktív kikapcsolódást jelenthet.

További kikapcsolódási lehetőségek Sugásfürdőn

A természeti ismeretbővítés mellett Sugásfürdő továbbra is változatos sportolási, kikapcsolódási lehetőséget nyújt az odalátogatóknak. A szabadtéri létesítmények közül a gyerekek kedvenc szórakozóhelye az erdei kalandpark, amely 10 elemet tartalmaz különböző nehézségi fokozatokkal.

A kalandparkot a Sepsi Carddal rendelkező felnőttek 29 lejért, a nagycsaládos kártyával rendelkezők pedig 15 lejért próbálhatják ki egy órára. A merészebbek kipróbálhatják a 12 méter magas, 9 méter széles szabadtéri mászófalat is, egy 15 percnyi mászás Sepsi Carddal 8 lejbe, nagycsaládos kártyával 4 lejbe kerül. A műfüves borítású teniszpályán az esti világításnak köszönhetően 11-től egészen 21 óráig lehet játszani. A pályát 32 lejért, a felszerelést pedig 15 lejért lehet bérelni. A nyugodtabb kikapcsolódásra vágyókat a tizennyolc lyukas minigolfpálya várja, ahova Sepsi Carddal 16 lejért, nagycsaládos kártyával 8 lejért léphetnek be egy órára. Az erdei kalandpark, a minigolfpálya és a szabadtéri mászófal naponta 11 és 19 óra között tart nyitva. Időpontot foglalni a 0745 395 753-as telefonszámon lehet. Esős idő esetén a lazítani vagy regenerálódni vágyókat továbbra is várják a kezelőközpontban és a Sugás SPA-ban is.

Sugásfürdő ideális helyszín mindazok számára, akik szeretnének feltöltődni a természetben, új ismeretekre szert tenni vagy aktívan kikapcsolódni. Legyen szó egy érdekes látogatásról az interaktív természeti látogatóközpontban, izgalmas sportkihívásról vagy egy nyugodt sétáról, itt mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb élményt a friss levegőn.

