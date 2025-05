Provokáló plakátok Csíkszeredában

A lap szerint az aggodalmat keltő, a magyar többségű lakosságot érzékenyen érintő plakátokat valószínűleg tegnapra virradó éjszaka ragasztották ki ismeretlen tettesek több helyszínen Csíkszeredában, illetve a taplocai iskolaközpont közelében.

„Ez itt Románia, a román himnuszt énekled, megértetted?” – olvasható az egyik plakáton, a felirat alatt a május 18-i választás dátumával. A Székelyhon felidézte: ez az idézet korábban vált ismertté, amikor Simion élesen kritizálta, hogy a román jégkorong-válogatott több székely származású játékosa a Magyarország elleni mérkőzés után elénekelte a székely himnuszt. A kijelentés azóta is gyakori példája annak a retorikának, amely Simion nacionalista politikáját jellemzi. Egy másik plakát azt hirdeti: „Erdély román föld volt, és az is marad!” A felirat szintén George Simionnak tulajdonítja az idézőjelben szereplő kijelentést. A portál által közölt fényképeken a magyar nyelvű Simion-idézetek alatt mindenütt feltüntették az elnökválasztás második fordulójának dátumát, 2025. május 18-át is.

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a plakátok megjelenése kapcsán elmondta: úgy érzi, nagyon erős feszültség van jelen a társadalomban, és véleménye szerint „rengeteg ilyen szamizdat történet lesz online és a köztereken” egyaránt. „Az emberekkel találkozva azt látom, hogy mindenhol hihetetlen szorongás, düh van azzal kapcsolatban, hogy olyan változás történt az országban, ami talán megállíthatatlan, vagy olyan károkat fog okozni, aminek mi leszünk a kárvallottjai” – fogalmazott.