Előző írásunk

Miközben mindenki más két kapura játszott, a magyarság az elnökválasztás első fordulóján is megmutatta, hogy amit mond és amit vállal, azt teljesíti is. Hogy ez mikor mire elég, az más kérdés, most azonban a legfontosabb George Simion megállítása, a Stop Simion – jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Antal Árpád.