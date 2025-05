Antal Árpád az elnökválasztásról: Stop Simion!

Miközben mindenki más két kapura játszott, a magyarság az elnökválasztás első fordulóján is megmutatta, hogy amit mond és amit vállal, azt teljesíti is. Hogy ez mikor mire elég, az más kérdés, most azonban a legfontosabb George Simion megállítása, a Stop Simion – jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Antal Árpád.

Sepsiszentgyörgy polgármestere most is úgy véli, hogy Crin Antonescu – bár nem volt tökéletes jelölt – a második fordulóban könnyebben le tudta volna győzni az AUR elnökét, aki a szélsőséges erők rendkívüli megerősödése folytán a várt 35–40 százaléknál nagyobb arányban nyerte meg az elnökválasztás első fordulóját. Ha a másodikban is győz, az nagyon súlyos következményekkel jár majd: összeomolhat a román gazdaság, befagyhatnak az EU-s források, elmenekülhetnek a külföldi vállalatok, tőkehiány keletkezhet, gyárak zárhatnak be, munkahelyek szűnhetnek meg, és néhány hónap után az állam nem tudná kifizetni a nyugdíjakat – sorolta. A magyarság mindezek mellett valószínűleg jogfosztással is szembesül majd, hiszen Simion kisebbségellenes, magyarellenes megnyilvánulásokkal az Úz-völgyében kezdte politikusi pályáját. Egy neofasiszta, szélsőséges, magyarellenes politikusról van szó, aki a magyar nyelvet visszaszorítaná a családba: kiűzné a közterekből, intézményekből, iskolákból, épp ezért minden követ meg kell mozgatni azért, hogy megállítsuk – hangsúlyozta. Nicușor Dan hátránya ugyan igen nagy, húszszázalékos George Simionhoz képest, de Antal Árpád véleménye szerint van még tartaléka, és nem is azok között, akik az első fordulóban másokra szavaztak, hanem akik egyáltalán nem szavaztak az első körben. Kellenek is ezek a szavazatok, mert az első forduló résztvevőivel még nem lehet legyőzni Simiont – tehát mindenkit meg kell szólítani, aki kicsit normálisabb országban szeretne élni. Milliós nagyságrendű szavazatról van szó, százezer nem elég; el kell érni a 80 százalékos részvételt – vélekedett. A polgármester kifejtette: a frissítetlen választási névjegyzék miatt az első fordulóban mért 52 százalékos részvétel valójában nagyjából 63 százalékot jelent, innen még van tartalék, s habár hatalmas munka lesz megmozgatni az első fordulóban távol maradókat, ezt kell tenni.

Antal Árpád azt is elmondta: a nagy román pártok jobban teszik, ha nem állnak Nicușor Dan mögé, mert többet ártanak ezzel, mint amennyit használnak; a lakosság megleckéztette őket, és meg is érdemelték, de azért nem kell egy olyan embert államfővé választani, mint Simion. Hiszen már az első forduló után felerősödtek a magyarellenes hangok, sokan azt is nyilvánosan, hangosan kimondják, amit eddig csak otthon vagy a kocsmában mertek – figyelmeztetett. Antal Árpád szerint nekünk, magyaroknak mindig nagyobb számban kell ott lennünk a választáson – lehet, hogy ez sem lesz elég, de nélkülünk biztosan nem tud nyerni Nicușor Dan. A Szent György Napok vásári hétvégéje arra is jó alkalom, hogy találkozzanak, beszélgessenek az emberek, és ő arra kér mindenkit, hogy szólítsa meg a román szomszédait, ismerőseit is, győzze meg őket, hogy menjenek választani, hogy ne George Simion legyen a következő államelnök.