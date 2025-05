Lezárult a közbeszerzés, megvan a kivitelező és a szerződés is, jövő héten kezdődik a Bodok Szálloda bontása – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Antal Árpád.

Sepsiszentgyörgy polgármestere elmondta: komoly, kolozsvári cég jelentkezett a feladatra, amelynek magas épületek bontása az alaptevékenysége, épp ezért bíznak abban, hogy még a határidő lejárta előtt befejezik a nem kis felfordulással járó munkát. Ennek ára is alacsonyabb a vártnál: Antal Árpád közlése szerint majdnem féláron elvégzik a tervezői becsléshez képest, ami azt jelzi, hogy megfelelő technológiával rendelkeznek. A bontásra hat hónapot szabott az önkormányzat, tehát november közepéig kell eltüntetni a városközpontot elcsúfító toronyépület romjait.

A Bodok Szálloda a kommunista korszak egyik mementójává vált Sepsiszentgyörgyön, hiszen ahhoz, hogy helyet csináljanak neki, meg kellett bontani a főteret határoló ház­sort. A körülötte levő épületek közül nagyon kiugró, tízemeletes vendéglátóhely a múlt század hetvenes éveiben készült el; a kilencvenes években magánosították, néhány év után azonban bezárt. 2007-ben kiürítették és nekifogtak a felújításának, ez azonban abbamaradt. A szállodaépületet Sepsiszentgyörgy önkormányzata 2014-ben félmillió euróért megvásárolta a városnak többévi adóval is tartozó Olt Turisztikai Társaságtól. Előbb pályázati lehetőségeket, majd magánberuházót kerestek az épület korszerűsítésére, de mivel nem jártak sikerrel, 2016-ban az eladása mellett döntöttek. A kis és alacsony helyiségekből álló tömbházszerűség azonban nem bizonyult kelendőnek, így hát 2020-ban lebontásra ítélték. Helyére (no meg a szomszédos, közben megvásárolt és szintén lebontásra ítélt házak helyével megnagyobbodó térre) a városvezetés – a magyar állam támogatásával – egy új, hat intézményt (a Tamási Áron Színházat, az M Studiót, a Cimborák Bábszínházat, a Bod Péter megyei Könyvtárat, az Erdélyi Művészeti Központot és a majdani székely filharmóniát) befogadó művelődési központot szeretne építtetni, az ország legmodernebb és legjobb akusztikájú hangversenytermével, amire meg is hirdetett már egy ötletpályázatot, csakhogy egyik benyújtott terv sem lett első díjas. Addig is, amíg dűlőre jutnak ebben a kérdésben, a bontás befejezése után parkolót alakítanak ki a Bodok Szálloda helyén.

Maga a bontás fokozatosan történik, tehát nem robbantják, hanem darabonként szedik szét az épületet. A törmelék elhordásának mikéntjét – a teherautók méretét és útvonalát – külön határozatban szabályozták.