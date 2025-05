Remekül zárták a hétvégét a háromszéki csapatok a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság rájátszásának 8. fordulójában. Az alsóházban szereplő Sepsi OSK II. pénteken hazai pályán 4–0-ra diadalmaskodott a CSM Adjud felett, így Nagy Sándor legénysége sorozatban hatodik mérkőzésén is behúzta a három pontot. A felsőházban érdekelt Kézdivásárhelyi SE megszakította három hétig tartó nyeretlenségét, a felső-háromszéki együttes pénteken 3–0-ra győzött az Aerostar Bacău otthonában, ezáltal bebiztosította a harmadik helyet.

A sepsiszentgyörgyi alakulat uralta az első félidőt, azonban Gabriel Lazăr bravúrral hárította Gabriel Mihoreanu közeli lövését, Batzula Hunor kísérletét és Raul Cantauz lehetőségét, ugyanakkor utóbbi a szünet előtt a kapufát is eltalálta. A piros-fehér mezesek szünet után is többet birtokolták a labdát, a mezőnyfölényük pedig az 53. percben érett góllá: Batzula löketét védte a kapus, majd a kipattanót Nistor Ákos a keresztléc alá továbbította (1–0). Nem sokkal később Batzula sorfalon megpattanó szabadrúgása csattant a kapufán, aztán a házigazdák a 75. percben növelték előnyüket, ekkor Nistor szögletét követően Batzula kapáslövése a felső lécről a hálóba vágódott (2–0). A Sepsi OSK II. a folytatásban sem lassított, Davide Popșa passzából Nistor gurított a bal alsóba, a hajrában pedig Cantauz előkészítéséből a csereként beállt Kocsis Norbert tekert a bal felsőbe (4–0). A jobb játékerőt képviselő székelyföldi együttes győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben, mivel az ellenfél végig a védekezésre összpontosított, így Nagy Sándor legénysége idén a CSM Adjud elleni negyedik mérkőzését is megnyerte.

3. Liga, alsóházi rájátszás, 2. csoport, 8. forduló: Sepsi OSK II.–CSM Adjud 4–0 (0–0).

Sepsiszentgyörgy, szemerjai stadion. Vezette: Lucian Diaconu (Jászvásár). Sepsi OSK II.: Gedő – Varga (Nikula, 83.), Popșa, Vereguț, Bujdosó (Kolcza, 83.), Cantauz, Cîmpean, Nistor (Truța, 83.), Mihoreanu (Gyulai, 69.), Batzula, Ghimfuș (Kocsis, 60.). Edző: Nagy Sándor. Adjud: Lazăr – Manta, Moldoveanu (Bârlea, 60.), Predoiu (Pasăre, 71.), Constantin (Mușat, 79.), Dediu, Dascălu (Neagu, 79.), Mocanu, Antal, Grosu, Azoiței. Edző: Adrian Toma. Gólszerzők: Nistor (53., 77.), Batzula (75.), Kocsis (87.). Sárga lap: Mihoreanu (24.), Gyulai (79.), Cantauz (86.), illetve Azoiței (66.).

További eredmények, rájátszás, 8. forduló: * playoff: Aerostar Bacău–Kézdivásárhelyi SE 0–3 (gólszerzők: Iulian Nechita 17., 52., Fábián Róbert 22.), Sporting Liești–Unirea Braniştea 2–4 * playout: FC Unirea Brăila–FC Viitorul Onești 4–0, a CSM Râmnicu Sărat szabadnapos volt.

A playoff rangsora:

1. Braniştea 6 0 2 19–8 58

2. Lieşti 3 3 2 12–12 54

3. KSE 2 3 3 12–13 44

4. Bacău 1 2 5 9–19 39

A playout rangsora:

1. Sepsi OSK II. 6 0 0 19–1 46

2. Râmnicu Sărat 2 0 4 7–13 30

3. Adjud 2 1 4 7–16 25

4. Brăila 3 0 4 10–9 23

5. Onești 2 1 3 3–7 23

A rájátszás 9. fordulójának programja: * playoff: Unirea Braniştea–Aerostar Bacău (május 17., 18 óra), Kézdivásárhelyi SE–Spor­ting Liești (május 17., 18 óra) * playout: CSM Adjud–CSM Râmnicu Sărat (május 16., 18 óra), FC Viitorul Onești–Sepsi OSK II. (május 17., 18 óra), az FC Unirea Brăila szabadnapos.