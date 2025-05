Összesen százkilencvenketten neveztek az idei Gáll Lajos Futónapra, amelyet szombaton Sepsiszentgyörgy és Réty Polgármesteri Hivatala támogatásával tartottak meg. A szervezők nem feledkeztek meg a többi támogatóról sem, akiknek ezúttal is köszönik a 2025-ös verseny szervezésében nyújtott segítséget. A három – 1,5, 5 és 21 km – távon meghirdetett viadal kellemes időben zajlott le, és ahogy már megszokhattuk, most is kiélezett csatát hozott a futók megmérettetése. A gyerekek számára kiírt legrövidebb távon a megyeszékhelyi Kovács Dorka (5:30.36 perc) és Baki-Jákó Apor (5:52.52 perc) győzött, az 5 kilométeres számban az újkászoni Huszár Irma (22:34.32 perc) és a szentgyörgyi Codrea Árpád (18:22.13 perc) diadalmaskodott, míg a leghosszabb erőpróba nyílt versenye a marosvásárhelyi Bálint Réka (1:38:23.34 óra) és az ugyancsak megyeszékhelyi Dániel Attila (1:16:54.75 óra) sikerét hozta.

Eredmények (a meg nem jelöltek sepsiszentgyörgyiek):

* 21 km – nyílt verseny, nők: 1. Bálint Réka (Marosvásárhely) 1:38:23.34 óra, 2. Costiniuc Karola 1:46:52.63 ó, 3. Tündérligeti Zsuzsanna 1:48:42.75 ó; férfiak: 1. Dániel Attila 1:16:54.75 ó, 2. Kelemen Péter 1:18:04.54 ó, 3. Bihari Szilárd 1:26:12.09 ó; 16–19 év, fiúk: 1. Gecse Árpád (Csomakőrös); 20–29, nők: 1. Cos­tiniuc Karola, 2. Molnár Szász Erika; férfiak: 1. Lukács Ábel; 30–39 év, nők: 1. Bálint Réka, 2. Aurora Nedelca (Brassó); férfiak: 1. Daniel Attila, 2. Bukur Róbert, 3. Dobra Árpád; 40–49 év, nők: 1. Dénes Mária Magdolna (Lemhény), 2. Péterfi Gabriella; férfiak: 1. Kelemen Péter, 2. Bihari Szilárd, 3. Szodoray Parádi Ákos; 50–59 év, nők: 1. Tündérligeti Zsuzsanna, 2. Kovács Zsuzsanna, 3. Mester-Nagy Ildikó; férfiak: 1. Viorel Pascu (Balánbánya), 2. Butyka Elemér, 3. Marius Rus (Brassó); 60 év fölött, nők: 1. Grépály Gizella.

* 5 km – nyílt verseny, nők: 1. Huszár Irma (Újkászon) 22:34.32 perc, 2. Raluca Dobrescu 23:06.94 p, 3. Tóth Enikő 23:55.57 p; férfiak: 1. Codrea Árpád 18:22.13 p, 2. Cătălin Vrabie 18:33.67 p, 3. Daragics Zsolt (Kézdialbis) 18:36.24 p; 16–19 év, fiúk: 1. Páll Andor (Bereck), 2. Albert Gergő, 3. Vas Alpár (Lemhény); 20–29, férfiak: 1. Józsa Koppány Tibor (Kálnok), 2. Krivosik Tamás; 30–39, nők: 1. Raluca Dobrescu, 2. Tóth Enikő, 3. Lofi Melania; férfiak: 1. Codrea Árpád, 2. Daragics Zsolt, 3. Pályi Kis Sándor; 40–49, nők: 1. Huszár Irma, 2. László Laura, 3. Duduly Éva (Torja); férfiak: 1. Vrabie Catalin, 2. Rusandu Adrian, 3. Pulugor József; 50–59, nők: 1. Fodor Ildikó, 2. Nicoleta Maria Savu, 3. Sajgó Teréz; férfiak: 1. Farkas Sándor, 2. Filep Zsombor, 3. Ștefan Lihaciu (Brassó); 60 év fölött, nők: 1. Hengán Hajnal, 2. Páll Erzsébet; férfiak: 1. Eugen Pop (Brassó), 2. Gheorghe Dorel Banu, 3. Mihály Csaba

* 1,5 km – nyílt verseny, lányok: 1. Kovács Dorka 5:30.36 perc, 2. Kovács Kata 5:30.48 p, 3. Nagy Dorottya 5:30.86 p; fiúk: 1. Baki-Jákó Apor 5:52.52 p, 2. Sándor Csaba 5:55.54 p, 3. Daragics Előd (Kézdialbis) 6:17.23 p; a gyerekverseny további nyertesei: Luka Petra, Boldizsár Boglárka, Barti Hanna, Eric Petroiu (Brassó), Baki-Jákó Apor, Kertész Hunor, Sárkány Soma.