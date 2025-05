Orbán Viktor és Kelemen Hunor Facebook-bejegyzésükben azt is jelezték Románia mindenkori vezetőivel azon dolgoznak, hogy az erdélyi magyarság életét és megmaradását előremozdítsák. A telefonbeszélgetés és az állásfoglalás előzménye, hogy pénteken Orbán Viktor Tihanyban, a felújított tihanyi bencés apátság és a Szent Kristóf Zarándokház átadó ünnepségén kijelentette, a románok és a magyarok teljes jogú polgárai az Európai Uniónak és azok is maradnak, a kereszténységért és a szuverenitásért folytatott küzdelemben számítaniuk kell egymásra. Orbán felidézte, hogy a román elnökjelöltek vitájában George Simion azt mondta: most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk. A magyar miniszterelnök szerint ebben teljesen egyetértenek. A kormányfő hozzátette: „történelmi sorsközösségben élünk a románokkal. Nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, de annyit üzenünk innen, a Kárpát-medence közepéről, e szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét: mi az összefogás és együttműködés talaján állunk, ezért semmilyen elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben”. Orbán Viktor továbbá kijelentette: a kereszténység a legjobb védelem Európa birodalommá szervezésével szemben is.

A beszéd felháborodást keltett Erdélyben. Szombaton több közéleti személyiség, politikus Facebook-oldalán megjelent a bejegyzés, mely szerint: Simion nem szuverenista, nem keresztény, hanem magyarellenes. Kelemen Hunor egy videót is közzétett szintén szombaton, melyben arról beszélt, hogy nem felejthetjük el, hogy George Simion az „Úzvölgyében nagyapáink sírjain táncolt, és nem felejthetjük el, hogy perek százaival támadja anyanyelvünket, zászlóinkat, szimbólumainkat”. A szövetségi elnök továbbá rámutatott, hogy Simion nem a magyarok barátja, és nem is lesz az, és az a legfontosabb, hogy amikor május 19-én reggel felébredünk, tudjuk, hogy az erdélyi magyar emberek biztonságban vannak. „Simion nem szuverenista, ő illuzionista. Nem keresztény, hanem sarlatán. Simion minden porcikájában azt az elvet képviseli, hogy Romániában a magyaroknak nincs helye” – fogalmazott az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor hangsúlyozta: Nicușor Dan sem ideális jelölt ugyan, de nem magyarellenes. Ő azt vallja, hogy mindenki legyen egyenlő a törvény előtt, és bár ezt sokan mondták, Nicușor Dan valóban tiszteli a nemzeti kisebbségeket.