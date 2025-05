Diószegi László klubelnök Ady Endre Magyar jakobinus dala című verséből idézve kezdte beszédét: „Dunának, Oltnak egy a hangja! Sikerült egy remek anyaországi céggel hároméves szerződést kötnünk, így mostantól a stadion neve Sepsi Duna Aréna. Azt gondolom, jól döntöttünk, mert többről van szó, mint barátság, ez az együttműködés hosszú évtizedeken át meghatározza a sepsiszentgyörgyi labdarúgás életét. Bevallom, sokkal nagyobb ünnepséget szerettünk volna, ha a csapatunk ne ebben a helyzetben lenne, amiben van” – fogalmazott.

A Duna Aszfalt Zrt. tulajdonosa, Szijj László kiemelte, pénteken a helyszínen tekintette meg az FC Botoșani elleni mérkőzést, illetve beszélt arról is, hogyan élték meg a páholyban a győzelem utáni pillanatokat. Hozzátette, örül, hogy a csapat továbbra is versenyben van az élvonalban maradásért, ugyanakkor közölte, a klubnál számíthatnak rájuk, mivel hosszú távon szeretnék támogatni azt, illetve a jövőben is boldogan látogatnak Székelyföldre.

Kertész Dávid, a Sepsi OSK alelnöke elmondta, az építkezés során létrehoztak egy olyan falat, amelyen majd a stadion neve állhat, így erre most felkerült a Duna név. Hozzátette, a jövőben is szeretnének sikereket elérni, viszont bízik abban, hogy a jelenleg még utánpótlásban játszó labdarúgók évek múlva a felnőtt mezőnyben is piros-fehér mezben játszanak a Sepsi Duna Arénában.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere úgy fogalmazott, a város és a csapat szíve együtt dobban, mivel ha jól megy az együttesnek, akkor jó a hangulat, ha pedig rosszul megy a gárda szekere, akkor a közhangulat is romlik. Sepsiszentgyörgy jövője szempontjából fontos, hogy az alakulat sikeres legyen, ehhez viszont szükség van olyan emberekre, mint Diószegi László, valamint nélkülözhetetlenek a támogatók is.

Incze Zsolt sepsiszentgyörgyi református lelkipásztor áldásában kiemelte a visszatekintés fontosságát, mivel alapvető, honnan indultunk és hová jutottunk. Elmondta, bármi történik, ha nyerünk, ha veszítünk, ez a csapat a miénk, érdemes neki szurkolni és érte dolgozni. Kiemelte, a Duna alig néhány méter a forrásnál, viszont távolabb már olyan széles, alig lehet rajta átkelni. A Sepsi OSK is az ötödosztályban kezdte, jelenleg az élvonalban szerepel, és reméli, ez a jövőben sem változik. A lelkész hozzátette, a Sepsi Duna Aréna legyen mindannyiunk számára büszkeség és az összetartozás jegye.

Bilibók Géza tusnádfürdői római katolikus plébános áldásával zárult a névadó ünnepség, majd a felszólalók közösen lerántották a leplet a Duna feliratról.