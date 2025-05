Az egyszerűségre törekedő, de annál hangulatosabb rendezvénnyel a szervezőknek ezúttal is sok mosolyt sikerült csalniuk a gyermekek arcára, akik az együtt töltött időben önfeledten játszottak, ugráltak, szórakoztak, ezáltal is nyomatékosítva, hogy napjainkban is van még igény a hagyományos népi gyermekjátékokra, a körhintára, a mesehallgatásra, a társasjátékokra vagy egyszerűen csak arra, hogy szalmabálákon ugrálva a gyermekek egymás társaságának örvendjenek.

Mert a jelenlévők közül a legtöbben így kerestek kikapcsolódást maguknak, de reneszánszát élte a helyszínen az arcfestés is, a baróti Kelekótya együttes gyermekmuzsikával szórakoztatott, Zorkóczy Zenóbia színésznő pedig mesét mondott, miközben a leadott energiát a helyszínen kürtöskaláccsal, lángossal, gulyással lehetett pótolni.

Mint azt Fülöp Csaba, a Székely Nagycsaládosok Egyesületének elnöke lapunknak elmondta, a rendezvénnyel céljuk elsősorban az, hogy a családok ismerkedjenek, a köztük levő baráti kötelékek az együtt töltött idő által erősödjenek. – Az együtt töltött idő az, ami megfizethetetlen – mondta. Mint említette, Erdővidéken mintegy negyven család van, akik legalább háromgyermekesek, a legnépesebb család hatgyermekes. Nyolc éve működő egyesületükbe várnak új jelentkezőket is, hiszen önkéntesen végzett munkájukkal céljuk, a hasonló rendezvények szervezése mellett a nagycsaládok segítése, támogatása – hangsúlyozta.

A rendezvénynek lesz folytatása, annak már a dátuma is megvan: Baróton a következő családi napot 2026. május 9-én szervezik – tudtuk meg Asztalos Attilától, a helyi szervezők és támogatók egyikétől.