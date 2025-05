Nincs városnap diákszínjátszók nélkül

Több mint kétszáz diák lépett színpadra pénteken a Váradi József Általános Iskola szervezte Nagy Kopeczky Kálmán Gyermekszínjátszó-találkozón. Az immár tizennyolcadik kiadásához érkezett seregszemle évek óta gazdagítja, színesíti a városnapi programkínálatot, és népszerűségét jelzi, hogy évről évre töretlen az érdeklődés iránta, sok a visszajáró csapat és a nézőtér is mindig megtelik érdeklődő diákokkal, pedagógusokkal, a fellépőket bátorító, biztató szülőkkel, nagyszülőkkel.

A Szín-lelők csapatának (árkosi Dr. Gelei József Általános Iskola) Ludas Matyi történetét megidéző előadásával vette kezdetét péntek délelőtt a vidám, hangulatos rendezvény, amelyre idén tíz csapat jelentkezett be, a szervező iskola növendékei mellett Árkosról, Csernátonból, Kézdivásárhelyről és Mikóújfaluból is érkeztek gyermekek felkészítőik kíséretében.

A seregszemle házigazdája, Péter Kinga tanítónő azt tapasztalja, a pedagógusok kedvelik a találkozót, azok, akik előadásokat állítanak össze diákjaikkal és részt vesznek a rendezvényen, „kapnak egy olyan lelkesedést”, amely évről évre újabb bemutatkozásra bátorítja őket – mondta el lapunknak. Megjegyezte, van olyan pedagógus, aki 10–12 éve aktív résztvevője a találkozónak, korosztálytól függetlenül elhozza a diákjait. „Értékelem a pedagógusok lelkesedését, ezt a dolgot szeretni kell, mert abból a csapat mindenképp építkezik. Ennek a folyamatnak ugyanakkor közösségépítő ereje is van” – vélekedett. Elmondta azt is, hogy a visszatérő diákszínjátszók esetében tetten érhető a fejlődés az előadások minőségében, a módszerekben egyaránt. Ebben a tanítóknak segítségére van a szakmai zsűri is, amelytől értékes útmutatót, „pozitív visszacsatolást” kapnak – vélekedett.

Az idei eseményen jobbára elemisták léptek színpadra, az öt-nyolc osztályosok kategóriájában két csapat indult. Az előző évek gyakorlatát követve hagyományos díjazást ezúttal sem tartottak, a bemutatott darabokat a seregszemlét követően értékelte ki a felkészítő pedagógusokkal Prezsmer Boglárka dramaturg, Péter Orsolya, a Cimborák Bábszínház művészeti vezetője, Istók Judit, a maksai Orbán Balázs Általános Iskola igazgatója, valamint Gászpor Melinda, a Székely Mikó Kollégium tanítónője alkotta zsűri.