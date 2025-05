Május 22. és 25. között Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Arénában zajlik a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál. A rendezvényen számos hazai és magyarországi kiadó vesz részt, a négy nap alatt irodalmi, könyves, zenés programok, kiállítások várják az érdeklődőket. Szabó Eszter szerkesztésében alább és következő lapszámainkban a SepsiBook meghívott szerzői közül mutatunk be néhányat – a teljesség igénye nélkül – kedvcsináló gyanánt, ízelítőt nyújtva műveikből.

Sofi Oksanen (1977. január 7.) finn író és drámaíró. Nagyon sokat foglalkozik a 20. század politikai szélsőségei­vel, s kiemelt szerepet kapnak ebben a nők, a nőiség kérdése is. Nem rejtőzködő író, ugyanis harsányan és bátran kiáll a nagyvilág elé azokban a kérdésekben, amelyek őt is foglalkoztatják. A múlt és jövő a hangja, talán így lehet megfogalmazni leginkább, hiszen a könyveit már több mint negyven nyelvre lefordították, és számos díjat is a magáénak tudhat.

Édesanyja Észtországban élt, itt beleszeretett egy finn férfiba – a háttértörténet egyébként visszaköszön első regényében, a Sztálin teheneiben is, amely szavai szerint két egymástól talán távol álló, mégis összefüggő pilléren mozog – az evésszavarok és testtudat, valamint a szovjet hetvenes évek viszontagságai foglalkoztatják ebben a történetben. Bevallása szerint Oksanen maga is küzdött evészavarral. A Tisztogatás című története először színdarabként jelent meg, később viszont regény lett belőle, amellyel hatalmas sikert aratott otthon és a nemzetközi porondon egyaránt. Finnországban 260 ezer példányban kelt el, az ország lakossága kevesebb mint 5 és fél millió, így ez hatalmas írói elismerést jelent.

Legutóbbi, magyarul is megjelent könyve, az Ugyanaz a folyó egy nagyon aktuális témát dolgoz fel, központjában az orosz–ukrán háborúval, pontosabban azokról a nőkről beszél, akik úgymond láthatatlan áldozatokká válnak nap mint nap ebben a „férfias sportban”. A nemi erőszak a háború velejárója, bármilyen szörnyű is ezt kimondani. Mindemellett viszont talán túl keveset beszélünk arról, hogy mi történik ezekkel a nőkkel, és arról a traumáról, amelyet továbbadnak a következő generációnak is, teljesen akaratlanul. További művei magyarul: Baby Jane, Mikor eltűntek a galambok, Norma, A kutyafuttató.

Sofi Oksanen: Sztálin tehenei (részlet)

Csak kimegyek a mosdóba.

És a csípőméret 93 cm.

A rózsaszín mérőszalag súlya mindössze néhány gramm. Elfér bármilyen zsebben, kézitáskában, pénztárcában, össze lehet vele akár a hajat is kötni, vagy a csuklóra tekerni karkötőként, esetleg az ujjra gyűrűként, pörgetni lehet, s olyan megnyugtató, mint a rózsafüzér.

Csak kimegyek bepúderozni az orrom.

Csípő 92 cm.

Bocsánat, merre van a női mosdó?

92 cm.

Szívjon el addig egy cigit, míg kimegyek a toalettre. Még mindig 92 cm.

Drágám, iszonyúan hosszú sor állt a női mosdónál, elképesztően sokáig tartott.

91 cm.

Nem, anya, most nem kérek semmit… Ó, mész valahová? Egész este nem leszel itthon? Apuci se jön haza?

93 cm.

Persze, anya, mindent megeszek, ami a tányéron van. 93 cm… csak nem képzeled? Amikor már eleget kavargattam az ételt a tányé­ron, anya kimegy, s én a tányérról nyomban a szemetesvödörbe vagy egy műanyag zacskóba kaparok mindent.

Igen, úgy van, gyerekzsúr lesz nálunk, félszáz kölyök számára kell aprósütemény.

91 cm. Ezerszer is megköszönöm.

Nem, köszönöm, most nem, már ettem. Esetleg később eszem.

90 cm?

Megígérem, persze hogy megígérem, hogy megeszem, drágám.

92 cm.

Ettem ma már, többször is.

Tényleg többször ettem ma.

Már ettem.

Ettem már a suliban.

Ettem már a nagyinál.

Ettem már otthon.

Ettem már Irenénél.

Ettem már a suliban és Irenénél és otthon.

Tényleg ettem már.

És bőségesen! Komolyan!

...hát persze. Higgye, aki akarja.

Sofi Oksanen íróval május 24-én, szombaton 19 órakor találkozhatnak az érdeklődők a SepsiBookon. Az Elveszett évtizedek nyomában című közönségtalálkozón a beszélgetőtárs Jankó Szép Yvette fordító lesz. Az esemény angol nyelven zajlik, román és magyar szinkronfordítással.