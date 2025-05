Fekete Vince az erdélyi magyar költészet egyik meghatározó alakja, ugyanakkor nem csupán íróként, de szerkesztőként is fontos szereplője a kortárs magyar irodalomnak. A Ceaușescu-korszakban nőtt fel egy háromszéki faluban, ahol elmondása szerint a természet volt a legnagyobb tanítója.

Tizenhárom évesen Kézdivásárhelyre került, ahol új világ nyílt meg előtte. Bár falusi gyerekként eleinte kívülállónak érezte magát, hamar beilleszkedett: úgy mesél erről az időről az önéletrajzi összefoglalójában, hogy a tanárai inspiráló hatással voltak rá, irodalmi körökbe járt, és megismerte a városi lét ritmusát is. A kollégiumi élet fegyelme, a barátságok, a színház és az olvasás iránti szenvedélye pedig mind hozzájárultak ahhoz, hogy költővé érjen. A természetközeli gyerekkor és a városi tanulóévek együtt formálták költészetét, amely máig hordozza e két világ lenyomatait.

Később a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen folytatta a tanulmányait filológia szakon, majd pedig a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészkarán szerzett doktori fokozatot. Pályája során szerkesztői munkát vállalt a Helikon című szépirodalmi folyóiratnál, de az Előretolt Helyőrség munkatársaként is közreműködött. 1999 óta a Székelyföld című folyóirat szerkesztője, jelenleg pedig a lap főszerkesztő-helyettese.

Egy interjúban úgy fogalmazott magáról, hogy egy olyan költő, aki mindenhová a vers felől érkezik. Elmondása szerint nagyon nehezen tud létezni akkor, amikor nem megy a versírás, viszont madarat lehetne vele fogatni, amikor megindul a verscsap, és olyankor máson sem jár az esze.

Fekete Vince: Ozsdola

Mint amikor a hétvégi házban

ahová csak nagy ritkán jártak

setétben felébred és valami

furcsát érez a feje alatt valami

egészen furcsa foltot lát a hol

hát a párnán hol nézi honnan

hát honnan a fejéből honnan

a füléből honnan folyt ki az

a valami lé vér genny vagy mi

és akkor megfogja kiviszi

a hajnali a még sötétbe félig

fénybe kiviszi a kicsit több

fénybe ki a házikó elé hogy

lássa hogy mi az isten kiviszi

a még szinte őszi hidegbe közelebb

viszi és nem hisz a szemének

hiába mereszti hiába nem hisz

neki dörzsöli törli az álmot

a kezével nem hisz neki mert

mit lát mit lát hogy éjszaka

egész éjjel egész éjszaka

a feje kopasz rózsaszín peléken

feküdt azokon hált feje alatt

azok voltak és forgolódott rajtuk

mígnem mígnem hát ez lett ez

történt akik beköltöttek valahogy

be a párnahéjába a puha fekhelye

párnájába a pihepuha párnahéjba

s ott éltek egészen addig amíg

meg nem jött a hétvégi házba

elfoglalták a párnáját az ágyát

ott éltek addig az estéig és azóta

azzal álmodik minden szinte minden

éjszakán arra riad hetek múlva is

hogy még mindig ott vannak ott

élnek mozognak a párnában

kopaszon és rózsaszínen ott

élnek a feje alatt és már nem

csak ott hanem a fejében is

ott élnek nem tud aludni

ezek miatt a kurva pelék miatt

ezek miatt az istenverte pelék

miatt a kopasz és rózsaszín

még vak és alig szuszogó alig

élő istenverte pelék miatt mint

gyerekkorában a pityókaföldeken

szaladgáló megnyúzott kékeres

egerek ott szaladgálnak álmában

ezek a járni se még menni se tudó

vak és kopasz és rózsaszín egerek…

Fekete Vince Gyönyörű apokalipszis című könyvének ­bemutatójára május 23-án, pénteken 19 órakor kerül sor.