A MAMŰ Társaság szemléletéről, az aktuális tendenciákról, illetve a művészeket foglalkoztató alkotói kihívásokról egyfajta helyzetképet adó és főként erdélyi kötődésű alkotókat megszólító kétszintes kiállítást, amelynek kurátorai Zakariás István és Ferencz S. Apor képzőművészek, megnyitja Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, Túros Eszter művészettörténész és Zakariás István, a MAMŰ Társaság elnöke. Kiállító művészek: Antal Malvina, Babinszky Csilla, Berze Imre, Bocskay Vince, Bodor Anikó, Bukta Imre, Daradics Árpád, Dóró Sándor, Elekes Károly, Erdélyi Gábor, Erőss István, Ferencz Zoltán, Ferencz S. Apor, Gulyás Andrea Katalin, Győrffy Sándor, Herman Levente, Horváth Levente, Jovián György, Koroknai Zsolt, Kopacz Kund, Lucza Zsigmond, Majoros Áron Zsolt, Makkai István, Mayer Éva, Nagy Árpád Pika, Ocskay László (Doky), Pál Péter, Pető Hunor, Pokorny Attila, Sánta Csaba, Sebestyén Zoltán, Stark István, Stefanovits Péter (Stefa), Szabó Ábel, Szász Sándor, Szigeti G. Csongor, Szotyory László, Szurcsik József, Tasnádi József, Ujvárossy László, Ütő Gusztáv, Vincze Ottó, Zakariás István.

A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM Bartók Béla-termében május 15-én, csütörtökön 15 órától megnyitják az intézmény legújabb időszakos kiállítását. A Kós Károly műhelye című tárlat eredeti tervek, archív fényképek, kortárs ábrázolások és dokumentumok segítségével mutatja be a fiatal építész korai remekműveit. Korabeli publikációk és saját írásai révén a sztánai Varjúvárban született, több műfajt érintő és a közösségszervezéshez is szorosan kapcsolódó víziói és eredményei is megjelennek. A kiállítás kurátora Anthony Gall Ybl-díjas építész, egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának dékánja. Társkurátor: Simon Magdolna. A megnyitón a vendégeket köszönti Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Beszédet mond Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója, Anthony Gall, a kiállítás kurátora. Moderátor: Prezsmer Boglárka, a Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatának vezetője, közreműködik: Deák Anett, a Plugor Sándor Művészeti Líceum végzős diákja. A szeptember 1-ig látogatható kiállítás alapja a 2024-ben Budapesten a Műcsarnokban megrendezett nagy sikerű, azonos című tárlat.

Színház

VENDÉGJÁTÉK. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében ma 19 órától és csütörtökön 19 órától Heinrich von Kleist: Amphitryon – a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának előadása. Rendező: Bocsárdi László. Időtartam: 2 óra, szünet nélkül.

Zene

BEETHOVEN SZONÁTÁI. Ma 19 órától rendkívüli zenei produkcióra hívja az érdeklődőket az Árkosi Kulturális Központ (Zeneház, Olt utca 6. sz.) Szőcs Botond (zongora) és Magdalena Suciu (hegedű) közreműködésével. A négy részből álló koncertsorozat műsorán Ludwig van Beethoven hegedűre és zongorára írt összes szonátája szerepel. Az első koncert műsora: 1. számú szonáta zongorára és hegedűre, op. 12, no. 1, 4. számú szonáta zongorára és hegedűre, op. 23, illetve 6. sz. szonáta zongorára és hegedűre, op. 30, no. 1. A helyek száma korlátozott, jegyeket (20 lej) előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Május 15-én, csütörtökön 19 órától Bukarestben a Bulandra Színház Liviu Ciulei-termében a társulat bemutatja az Ecce Homo című táncszínházi előadását, amely Munkácsy Mihály festészetét a mozgás és a zene eszközeivel kelti életre. A vendégjáték a Háromszék Táncszínház és a Bulandra Színház első együttműködése.

Jelentkezés az MCC programjaiba

A következő tanévben is izgalmas kurzusokkal, ingyenes, iskola mellett végezhető képzésekkel várja a lelkes, tanulni vágyó fiatalokat a Mathias Corvinus Collegium (MCC). Az 5. osztályt idén ősszel megkezdő kezdő tanulók június 30-ig, a középiskolások pedig május 31-ig jelentkezhetnek a tehetséggondozó különböző oktatási programjaiba, melyeket Aradon, Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Székely­udvarhelyen és Szatmárnémetiben működtetnek. Élményprogramok, nyári táborok, családi programok, kézműves-foglalkozások, jótékonysági akciók is változatossá teszik a közösségi tanulást. A diákok továbbá heti rendszerességű angol- és románnyelv-oktatáson vehetnek részt, szintén díjmentesen. A FIT Programba június 30-ig jelentkezhetnek a jelenlegi 4. osztályos diákok. További információk a jelentkezésről, programokról az MCC weboldalán, érdeklődni a fit@mcc.ro

e-mail-címen is lehet.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Moon, a panda (magyarul beszélő), 16.30-tól Bambi – Egy élet az erdőben (románul beszélő), 18 órától Véletlenül írtam egy könyvet (magyar családi játékfilm), 18.15-től Glória (román feliratos), 20 órától Mennydörgők* (magyarul beszélő), 20.30-tól Árnyék­osztag (román feliratos).

Előadás

Történetek a kitartás erejéről. A jövő hónapban rendezendő SepsiRUN futófesztivál kezdete előtt a szervezők májusban több motiváló eseménnyel készülnek Sepsiszentgyörgyön, amelyeken az érdeklődők olyan történetekkel és emberekkel találkozhatnak, akik garantáltan feltöltenek energiával. Május 15-én, csütörtökön 19 órától a vártemplom gyülekezeti termében Virág András világkupagyőztes karatés A kitartás mint életérzés címmel tart előadást többek között arról, hogy a sport mit tanít a mindennapokról, a karrierről és az újrakezdésről, illetve hogyan lesz az elkötelezettség a siker kulcsa. További részleteket a SepsiRUN Facebook-oldalán olvashatnak.

Magyarok a Kárpát-medencében

címmel rajzpályázat indult magyarországi és külhoni középiskolások számára a Határtalanul Program részeként. Pályázni saját készítésű rajzzal, festménnyel lehet május 31-ig, a kreatív alkotásokról készült képeket digitális formában várják (JPG, PNG vagy PDF kiterjesztéssel, maximum 10 MB méretben), szkennelve vagy fotózva. A pályázat benyújtásának módja: kizárólag elektronikusan a jatek@hatartalanul.net e-mail-

címre. Fődíj: 1 db Apple iPad, amely segíti a tanulást, jegyzetelésre, prezentációk készítésére és oktatási alkalmazások használatára is kiváló. Emellett a 30 legjobb pályamunka készítője is értékes nyereményben részesül. További információk: kulhonimagyarok.hu/bla/magyarok-a-karpat-medenceben-kreativ-rajzpalyazat/.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena (0367 804 709) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) gyógyszertár tart nyitva.

Rövid

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban május 15-ig naponta 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, régi ruhákat szállít el ma Egerpatakon és Szacsván, csütörtökön Maksán és Sepsibesenyőn. Honlap: tega.ro.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

TUDÁSTÁR. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központban május 15-én, csütörtökön 18 órától Schäffer Erzsébet Pulitzer-díjas újságíró, író, publicista, a Nők Lapja munkatársa tart elő­adást Az öregség szabadsága – Fiatal bárki lehet, de öreg csak a java címmel.

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS. Ismét vállalják a kerékpárszállítást a Multi-Trans sugásfürdői járatain. A szolgálatás keddtől péntekig vehető igénybe a 16 órakor induló, szombaton és vasárnap, valamint az iskolai vakáció ideje alatt a 10 órakor és a 16 órakor induló járatokon. A kerékpárszállítás díja 2,5 lej.

TERMELŐI ÉS VIRÁGVÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén május 16. és 18. között termelői vásárral egybekötött virágvásárra kerül sor az Urban-Locato Kft. szerve­zésében.