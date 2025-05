A világ ezen a napon Florence Nightingale, az 1820. május 12-én született brit ápolónő emléke előtt is tiszteleg. Nightingale a modern ápolástan megalapítója, aki a krími háborúban (1853–1856) végzett munkájával forradalmasította a betegellátást, jelentősen csökkentve a halálozási arányokat a higiéniai körülmények javításával. A Lámpás Hölgyként ismert ápolónő máig a gondoskodás, a szakmaiság és az elhivatottság jelképe világszerte.

A konferencia idei mottója – „Egészségügyi asszisztensek. Jövőnk. Az egészségügyi asszisztensek támogatása erősíti a gazdaságokat” – a betegápolás társadalmi és gazdasági jelentőségére irányította a figyelmet. Szebeni Norbert beszédében hangsúlyozta: „Az egészségügyi szakemberekbe való befektetés nem kiadás, hanem egy fenntartható társadalom és gazdaság építésének feltétele. Munkánk túlmutat a betegágyak mellett végzett feladatokon – mi vagyunk az egészségügyi rendszer pillérei.” Kiemelte, hogy az egészségügyi asszisztensek nem csupán a kórházi betegágyak mellett végzik áldozatos munkájukat, hanem a családokban és a közösségekben is jelen vannak, életet mentenek és hozzájárulnak a közösségi jóléthez. Ehhez azonban elengedhetetlen a megfelelő szakmai háttér: biztonságos munkakörnyezet, folyamatos képzés, erkölcsi és anyagi elismerés.

A plenáris ülés előadásai az ápolók testi-lelki egészségére, a hivatás kihívásaira és az emberi méltóság védelmére fókuszáltak. Moisii Petronela A kiegyensúlyozott ápoló – az egészségügyi rendszer alappillére című előadásában az ápolók jólétét vizsgálta holisztikus szemszögből. Lepedus Zsuzsa a várandósság és a szakmai karrier összehangolásának lehetőségeit mutatta be, míg dr. Bartos Edina pszichiáter a kiégés tüneteiről, okairól és megelőzéséről tartott előadást. Rámutatott: a szakmai kiégés összetett állapot, amely mentális, fizikai és érzelmi kimerüléssel jár, és a munkahelyi krónikus, túlzott stressz következményeként alakul ki. A jelenség a közegészségügy szempontjából kiemelt jelentőségű, mivel egyre több embert érint, beleértve az egészségügyi dolgozókat is. Az előadás során kitért az általános okokra, tünetekre, a klinikai diagnózisra, a megelőzési lehetőségekre, valamint a jelenleg alkalmazott kezelési módszerekre is.

Többek között kiemelt téma volt a palliatív ellátás emberi oldala is. Gabriela Burlacu az empátia és a reziliencia közötti egyensúly fontosságát emelte ki, valamint a veszteségek feldolgozásáról és az érzelmi önszabályozásról beszélt. Rab Barbara az érzelmi higiénia megőrzéséről és a tudatos jelenlét szerepéről osztott meg hasznos gyakorlati tapasztalatokat, míg dr. Rápolti Emese kardiológus, a kovásznai Dr. Benedek Géza Szívkórház orvos igazgatója a szív- és érrendszeri prevenció fontosságát hangsúlyozta az egészségügyi dolgozók körében.

A szakmai programot interaktív műhelymunkák egészítették ki. A résztvevők megismerkedhettek a stressz­kezelés korszerű módszereivel, a fizikai aktivitás „kiégésmegelőző” szerepével, valamint a kommunikáció nem verbális elemeinek hatásaival. Külön szekció foglalkozott a család és a társadalom védő szerepével a szenvedélybetegségek megelőzésében.

A szakmai feltöltődés mellett a közösségépítés is fontos szerepet kapott: a konferenciát kézműves-kiállítás, ünnepi vacsora és tábortűz kísérte, amely bensőséges hangulatot teremtett az egész napos program zárásaként. A résztvevők új ismeretekkel, élményekkel gazdagabban megerősödött szakmai közösségként térhettek haza.

Sepsiszentgyörgyön is ünnepeltek

Sepsiszentgyörgyön a Diakónia Keresztyén Alapítvány Tóth Anna vezette idősgondozó ágazata szervezésében egész napos rendezvényen emlékeztek meg az ápolók nemzetközi napjáról a Szilvássy Carola Szeretetotthonban. Délelőtt Szebeni Zsuzsa, a Liszt Intézet sepsiszentgyörgyi irányítója bevezetőjével levetítették az otthon lakóinak A maga természete szerint és szabadon című, Szilvássy Carola éltéről szóló dokumentumfilmet, délután pedig háromszéki civil és állami szeretetszolgálatok, betegekkel, idősekkel foglalkozó intézmények, idősotthonok meghívott szakemberei részvételével szakmai konferenciát tartottak. (fekete)