A háromszéki csapat vereséggel, a bukaresti együttes döntetlennel hangolt az egymás elleni mérkőzésre. Előbbi múlt szerdán kikapott a Galaci CSM vendégeként (32–23), míg utóbbi szombaton némi meglepetésre remizett a Nagyváradi CSU otthonában (29–29). A sepsiszentgyörgyi és a fővárosi alakulat legutóbb március végén nézett farkasszemet, akkor kiegyenlített találkozót követően a hajrában a Sorin Bârză irányította kézilabdázók behúzták a három pontot (35–32). A Sepsi-SIC négy sikerrel és nyolc fiaskóval hatodik a táblázatban, ahol két győzelem esetén sem léphetne előrébb, míg a rangsorban negyedik egyetemista gárda azért küzd, hogy részt vehessen az osztályozó tornán, melyen az élvonalba jutás a tét. A hétvégén záruló másodosztályú bajnokság utolsó fordulójában a zöld-fehér mezesek a Nagyváradi CSU otthonában szerepelnek, a Știința pedig hazai környezetben vív rangadót a harmadik CSM Unirea Slobozia ellen.

„A mostani idényben ez lesz az utolsó hazai mérkőzésünk, tehát nagyon szeretnénk jól szerepelni. Összességében ez egy olyan év volt, amikor a csapat fejlődött és szép kézilabdát játszott. Ezen a találkozón is igyekszünk jó benyomást kelteni, ugyanakkor győzni akarunk, bízunk a pozitív eredményben. A soron következő ellenfelünkkel Bukarestben kiegyenlített meccset vívtunk március végén, a hajrában viszont kikaptunk. Ezúttal is szoros próbatételre számítunk, azonban reméljük, ezt sikerül megnyernünk. A Știința még harcban van a negyedik helyért, amely részvételt jelent az osztályozó tornán, valamint mi is arra törekszünk, hogy a hátralévő két összecsapásunkat behúzzuk, és két diadallal zárjuk a bajnokságot. A fővárosi és a nagyváradi együttes, amelyekkel találkozunk ezen a héten, három nappal ezelőtt osztoztak a pontokon, ez is azt bizonyítja, hogy a felsőházi rájátszásban nagy a küzdelem” – nyilatkozta Carmen Cartaș.

A felsőházi rájátszás állása 12 fordulót követően: 1. CS Județean Prahova 33 pont, 2. Galaci CSM 27 pont, 3. CSM Unirea Slobozia 20 pont, 4. CSU Știința Bukarest 19 pont, 5. Kolozsvári CSU 19 pont, 6. Sepsi-SIC 12 pont, 7. Nagyváradi CSU 7 pont, 8. CSM Roman 2 pont. (miska)