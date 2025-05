A találkozó első perce telt csak el csendes játékkal, majd gyorsan ritmust váltott a Sepsi-SIC és Kanyó lövésénél kellett védenie Voinnak. A folytatásban a zöld-fehér mezes együttes magához ragadta a kezdeményezést, és sorban Máthis, Vajna, Gáll, valamint Kanyó tette próbára a Marosvásárhelyi VSK halóőrét. A 6. percben Veress vezetett ellentámadást, és a hatos széléről kilőtte a jobb rövidet (1–0). A 9. percben Gáll emelése ment mellé, majd Vajna újabb kísérlete is célt tévesztett. A félidő második felében lassan magára talált a vendégegyüttes, előbb Butiurcă, majd Toader előtt akadt egy-egy ziccer. A 14. percben a vásárhelyiek kapusa is kipróbálta magát, de Voin félpályától elsütött lövése fölé ment. A 18. percben Barbocz bombáját ütötte ki szögletre Korodi, majd kevéssel később a sarkazásánál kellett Soósnak résen lennie.

A fordulás után is folytatódott a kiegyenlített és jó iramú játék, s a középkezdést követően Barbocz tette próbára a jó napot kifogó Korodit. A túloldalon Máthis lőtt a remekül kijövő Voinba, aki kevéssel később ismét távolból bombázott fölé. A 24.-ben Fábián kétszer is közel volt a gólszerzéshez, ami a 26. minutumban Vajnának jött össze egy szép hazai összjáték után (2–0). A következőkben itt is, ott is akadt helyzet, de a két kapus verhetetlennek bizonyult. A 34. percben Cherteș lövését Korodi kapufára ütötte, majd Kanyó, Szőcs, Máthis és Fábián kísérlete is elakadt a vendégek halóőrében. Így maradt a 2–0, és a Sepsi-SIC győzelemmel fejezte be idénybeli utolsó hazai meccsét.

Teremlabdarúgó 1. Liga, playoff – 8. forduló: Sepsi-SIC–Marosvásárhelyi VSK 2–0 (1–0).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Mintegy 210 néző. Vezette: Bálint Attila és Benedek András. Sepsi-SIC: Korodi–Kanyó, Szabó, Veress, Bende (cserék: Ráduly, Máthis, Szőcs, Vajna, Király, Soós, Fábián, Ilyés). Edző: Mánya Szabolcs. Marosvásárhely: Voin–Toader, Tifán, Barbocz, Butiurcă (cserék: Tătar, Săbăduș, Láposi, Nistor, Nicola, Cherteș, Todoran, Bata). Edző: Bogdan Covaci. Sárga lap: Gáll (17.), Szőcs (23.), illetve Láposi (15.). Gólszerzők: Veress (6.), Vajna (26.).