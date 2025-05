Bútorozzák a Székely Katonaneveldét

Pár hónappal ezelőtt sikerült pontot tenni a Székely Katonanevelde idén kétszáz éves épületének felújítására, és sokadik kiírásra kaptak egy céget is, amely vállalta, hogy a bútorzatot elkészíti. Ez azért ment nehezen, mert a bizonytalan gazdasági helyzet miatt a vállalkozások ódzkodtak attól, hogy az önkormányzatokkal szerződést kössenek.

Az Incze László Céhtörténeti Múzeumot befogadó épület, a kézdivásárhelyiek által csak régi kaszárnyaként emlegetett egykori Székely Katonanevelde felújítása újabb állomásához érkezett: javában zajlik a meglehetősen tágas ingatlan bebútorozása. A közbeszerzést több alkalommal meg kellett ismételni, mert egyetlen cég sem vállalta, hogy az ingatag gazdasági helyzet miatt, illetve az eredetileg elképzelt áron szerződjön a városházával. Végül került egy szatmári cég, amely javában szállíttatja a bútorokat – ezekből tegnap is érkezett egy rend.

„A bútorozás jó pár napja zajlik, több szállítmány érkezett Kézdivásárhelyre. Nemcsak leszállítják, hanem már szerelik is össze a múzeum berendezését. Elkészült az épületet kiszolgáló transzformátorház, következik a gázhálózatra való csatolás, ezt a kaszárnya mögötti udvartérből oldjuk meg. Amint ezzel megvagyunk, következhet az épület átvétele” – mondotta Bokor Tibor polgármester.

A Székely Katonanevelde európai uniós pályázat révén újult meg, amelyhez kapcsolódott az is, hogy az úgynevezett DAC-tó környékét szabadidőközponttá alakítsák át. Most már utóbbinál is jó ütemben halad a munka.