A tárlaton olyan kérdésre is választ kaphatunk, hogy miként illeszkedhet harmonikusan a mai otthonokhoz egy csodálatos paraszti kultúrából származó, hagyományos technikával készített írott tojás, festett bútor, hímzett és bogozással, papírcsík-technikával készült tárgyakon hogyan kelnek életre a ma emberének keze által az ősi minták, és miként lehet a kézműves avagy szellemi örökséget megtanulni, megélni és átadni a következő nemzedéknek. A kiállítás valódi célja, hogy a hosszú hónapok során készült munkákat és azok alkotóit bemutassa és felkeltse a nagyközönség érdeklődését a népi kézműves mesterségek továbbörökítése iránt.

A szakkörök kiállítását Kis Emese, a Bod Péter Tanítóképző magyartanára nyitotta meg. Elmondta: a 2021-ben Bereczki Kinga, az Amőba Alapítvány elnökének felkérésére elkezdett toborzó munkájának érik a gyümölcse. Bereczki Kinga arra kérte, hogy segítsen neki Háromszéken a szakkörök elindításában, ugyanis nagyon sok kézműves mestert ismer. Ekkor a kilenc körből hat Kis Emese bábáskodásával indult útjára. Ma már, hála az Amőba Alapítvány kitartó munkájának, a szakkörök száma 224-re bővült egész Székelyföldön. Kis Emese felelevenítette, hogy 2021-ben sikerült a Bod Péter Tanítóképzőben mézespogácsa- és nemezelő szakkört elindítani, Bereckben kosárfonásit, Csernátonban hímzőt, Kézdiszentléleken mézespogácsást, Ozsdolán pedig gyöngyfűzésit. Azóta a szakkörök száma Háromszéken is tovább gyarapodott a Nemzeti Művelődési Intézetnek, az Amőba Alapítványnak, a lelkes szervezőknek, az önkéntes népi mestereknek és a hagyományőrzőknek köszönhetően.

„Fontosnak tartom a szakkörök fenntartását, még olyan áron is, ha majd a későbbiekben saját magunknak kell előállítanunk az alapanyagokat is, gondolok itt különféle növények termesztésére, len, kender, csigolya, nád, kukorica, állattartásra stb., mert ezek által a régen elfeledett mesterségek is életmagra kaphatnak, például a szövés, fonás, nemezelés és sok más. Szívből kívánom, legyen folytatása, hogy kamatoztatni tudjuk ezt a szakmaiságot a jövőben is, ne engedjük, hogy szemünk láttára tűnjenek el az értékes hagyományos mesterségek és sorvadjon el az ősi magasztos tudás, amit évszázadok alatt halmoztak fel elődeink, mert ezek is nemzeti identitásunkban erősítenek. Ugyanakkor kívánom, hogy Isten áldja meg nemzetünket és mindazokat, akik megmaradásunk érdekében munkálkodnak” – összegezett Kis Emese.

A kiállító szakkörökben Kovács Ilona bútorfestést, Bagoly Erzsébet hímzést, Sylveszter Ibolya makramét, Lukács Tünde mézeskalácsot, Hodor Enikő bútorfestést, Lestyán Ildikó quillingtechnikát, Fésüs Hilda pedig hagyományos tojásírást oktatott.

A megnyitón Zölde Olívia óvodás Kányádi Sándor Kicsi faluból való vers című költeményét szavalta el, a torjai harmadik osztályos Dobri Dorka pedig népdalt adott elő.