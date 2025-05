Kiállítás

Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében ma 15 órától megnyitják az intézmény legújabb időszakos kiállítását. A Kós Károly műhelye című tárlat eredeti tervek, archív fényképek, kortárs ábrázolások és dokumentumok segítségével mutatja be a fiatal építész korai remekműveit. Korabeli publikációk és saját írásai révén a sztánai Varjúvárban született, több műfajt érintő és a közösségszervezéshez is szorosan kapcsolódó víziói és eredményei is megjelennek.