Nem adják ki a körözött kamaszt

Ez a hónap a legtöbb gombász számára a gombaszezon kezdetét jelenti. Vannak hagyományos gomba vendégei: mezei szegfűgomba, májusi pereszke, tövisalja, sárga gévagomba, nagyspórás csiperke, pisztricgomba stb. Azonban olyan fajok is keresztezhetik utunkat, amelyekre nem feltétlen jellemző a májusi termőidő, mint a hamvas tinóru, a szürke tölcsérgomba, a lila és a lilatönkű pereszke, hogy csak párat említsek a Sepsiszentgyörgy könyékén is fellelhető fajok közül. Ezenkívül belebotolhatunk olyan fajokba is, amelyek májusban kezdenek el teremni, ilyen a most bemutatott tinóru.