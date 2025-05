A sepsiszentgyörgyi együttes remekül szerepelt Hargita megyében, mivel a különböző korosztályokban és kategóriákban a Z Tr!be, a Zun!vers, a Z Sisters, a Z Dance Kids, a Prism, a The Rithm Of Life és az Edgewalkers sem talált legyőzőre. A táncosok emellett több különdíjat is begyűjtöttek: a Zun!vers a gyerek, a Z Tr!be pedig a felnőtt korcsoportban a legmagasabb pontszámot kapta, ráadásul előbbi indulási jogot szerzett a Revolution Dance Cup viadalra, amelynek Nyíregyháza ad otthont. A Z Dance elnyerte a legsikeresebb tánciskolának, míg Sándor Lilla oktató a legjobb koreográfusnak járó elismerést. Vass-Vitus Kinga szakosztályvezető kiemelte, az elért eredményekkel rendkívül elégedettek, mivel mindegyik csapatuk első helyen végzett, ráadásul a munkájukat több különdíjjal is megjutalmazták és értékelték. Hozzátette, büszkeséggel tekintenek a versenyzőkre, akik elhivatottságukkal és kitartásukkal méltóképpen képviselték az egyesületet. A sepsiszentgyörgyi alakulat köszöni Paul Gheorghe, Kelemen Ida és Bartók Ildikó hozzájárulását. Utóbbi kettő az erőnléti és akrobatikai edzések, illetve a fellépőruhák elkészítésében segített. (miska)