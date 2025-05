Az MPE szerint egy globális átrendeződés közepette Románia morális, gazdasági és politikai válságba sodródott, amikor a magyar közösség tagjai lehetnének közömbösek, mondhatnák: oldja meg a válságot az, aki előidézte. Ám az erdélyi magyarság nem engedheti meg magának a tétlenséget. „Ahogyan a történelem során oly sokszor, most is csak magunkra számíthatunk. De ahogy eddig is, ezután is meg fogjuk védeni közösségünket. Erdélyi magyar nemzeti közösségünk túlélte a kommunizmust, átvészelte a rendszerváltás zavaros éveit – túl fogjuk élni a mostani válságot is” – fogalmaznak közleményükben. Az alakulat szerint most arra van szükség, hogy „összezárjuk sorainkat, és határozottan kiálljunk jogaink és méltóságunk védelmében”. „Nem alkuszunk meg, nem hátrálunk meg! Harcolni fogunk – a demokrácia eszközeivel, párbeszéddel, békés, de eltökélt módon. Mert ez az európai út, és mi ezt az utat választjuk” – szögezik le.

Az MPE közleményében hangsúlyozza: „a május 18-i romániai elnökválasztás második fordulója az erdélyi magyarság számára is sorsdöntő. Itt az idő, hogy határozottan nemet mondjunk a megfélemlítésre, az erőszakra, a gyűlöletkeltésre, és igent mondjunk az európai értékekre, a párbeszédre és a közös jövőre”. Az alakulat továbbá egyértelműsíti, hogy „egy olyan jelölt nem lehet Románia elnöke, aki honvédjeink sírját meggyalázza, gyermekeink testi épségét veszélyezteti, nemzeti identitásunkat semmibe veszi, közösségünk jövőjét kockára teszi”.

A közlemény zárásaként arra szólítanak fel mindenkit, hogy május 18-án éljen felelősen a szavazatával, és a jövőre voksoljon, válassza Nicușor Dant. (ndi)