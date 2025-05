Jelenleg négy tömbház esetében kezdődött el vagy indul hamarosan a hőszigetelés: a Váradi József utcában lévő 72A és 90A számúaknál (az Őrkő közelében), a Gödri Ferenc és a Gróf Mikó Imre utca sarkán, a Keresztes-házzal átellenben találhatóaknál (a mobiltelefon-társaságok üzletei működnek a földszinten), valamint a Gróf Mikó Imre utcában a két épületből álló (a vasúti menetjegyirodát is magában foglaló) négyes számúnál. Utóbbinál még nem kezdődött el a tulajdonképpeni munkálat, de a terepet már átadták – mondta el érdeklődésünkre Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, hozzátéve: ezeket a munkálatokat kivétel nélkül PNRR-alapokból végzik.

A felsoroltakon kívül még jó pár tömbház szerepel a PNRR-ből finanszírozandók között. Ezek esetében még nincs kivitelezési szerződés, folyamatosan hirdetik a munkálatokat (csomagokban, városrészekre leosztva), és lassan a szerződéseket is megkötik.

A legtöbb helyreállítási alapból hőszigetelendő tömbház a Csíki negyedben található, összesen 12 (a Romulus Cioflec utca mentén elhelyezkedő négyemeletesek). Ezen kívül a város központi részén a Kossuth Lajos utca környékén, az egykori jegybankszékhelyet is magában foglaló 13-as, a Bodok Szálló szomszédságában álló 2-es számú, a Bazár épület melletti az összes lépcsőházával, valamint a Mihai Viteazul tér jobb oldalán található, a CEC Banknak is otthont adó 3-as számú tömbház, valamint a Gróf Mikó Imre utcában álló (ADAS-blokként ismert) kettes számú. Ugyancsak a PNRR-ben szerepel még az 1918. december 1. úti 18-as számú tömbházcsoport, melyhez tízemeletesek és négyemeletesek is tartoznak. A két félkörös tízemeletes a Grigore Bălan és az 1918. december 1. út kereszteződésénél található, az Olt-hídnak vezető menetirány jobb oldalán, a négyemeletesek egy része pedig a Grigore Bălan utcában, illetve az 1918. december 1. útnak a Sport utcáig nyúló szakasza mentén a jobb oldalon (az egykori söröző, jelenleg Amigo üzlet környéke). Tóth-Birtan Csaba elmondta, a tömbházcsoport esetében néhány lépcsőházra még nem érkezett meg a műszaki terv, nem tudták továbbítani a pályázati hatóságnak, így előfordulhat, hogy ezek végül kimaradnak, mivel úgy ítélhetik meg, nem eléggé előrehaladott a beruházás.

A Váradi József utcában már több mint két hónapja dolgoznak

Amint arról beszámoltunk, a városközponti övezetben tavaly nem sikerült érvényesíteni a Regionális Operatív Program keretében aláírt finanszírozási szerződéseket. Itt négy lakótömbre kötöttek támogatási szerződést. Ezek a Kriza János utcában található 3-as számú tömbház (a bírósággal, törvényszékkel átellenben), a Gödri Ferenc utcai 5-ös számú, az Amigo (Péter Pista) üzletnek is helyet adó 7-es tömbház a Szabadság tér és a Mikó Imre utca kereszteződésénél, valamint a 13-as a Szent György téren, a Sugás Áruházzal átellenben. A gondot az jelentette, hogy a jogi személyekkel vita alakult ki az önrész kapcsán, amit végül nem sikerült feloldani, így a város elesett a támogatástól. Mivel el sem kezdődött a beruházás, újraütemezést sem lehetett kérni, azaz áthozni a következő európai uniós költségvetési ciklusba. Indult viszont egy újabb támogatási vonal a Központi Fejlesztési Régióban, erre pályázott a város. Két pályázatot nyújtottak be, a 13-as esetében külön, mivel itt felmerült egy technikai probléma, a másik három tömböt pedig egy másik csomagban. Az elöljáró szerint nem sikerült elérni a nyolcvan pontot a pályázat első fordulós kiértékelésénél – ebben az eseten verseny nélkül elnyerték volna a támogatást –, így át kellett esniük a szokásos elbíráláson, ami ugyan megtörtént, de egyelőre nem kaptak választ arra, hogy ennek mi lett az eredménye, lesz-e finanszírozás vagy sem legalább a három, csomagban benyújtott tömbház esetében.