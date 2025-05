Miért lehetséges a lehetetlen?

Az első fordulóban George Simion 40,96 százalékot szerzett, 3,6 millió szavazatot, Nicușor Dan 20,99 százalékkal, 1,98 millió vokssal lett a második. Sokan felidézték, hogy 2004-ben, Adrian Năstase is 40 százalék fölötti eredménnyel nyerte az első fordulót, de Traian Băsescu lemaradása „csak” 800 ezer szavazat volt, nem közel 2 millió, és végül 250 ezer vokssal sikerült nyernie. 2014-ben Klaus Iohannis egymillió vokssal maradt el Ponta mögött az első megmérettetésen, és végül egymillió többlettel nyert. Mindkét alkalommal az igen magas részvétel lendítette győztes pozícióba az esélytelenebb jelöltet, nagyon megmozdult az ország, mert nem akarta a sötét, kommunista múlt visszatérését, az ország letérítését a fejlődés európai útjáról. 2004-ben 10,8 millió polgár, 2014-ben 11,7 millió járult az urnákhoz.

Most az első fordulóban 9,57 millióan nyilvánítottak véleményt, és ez az 53,2 százalékos részvétel egyáltalán nem nevezhető kiemelkedőnek. Főleg, hogy vélhetően Simion hívei nagy igyekezettel az első fordulóban is voksoltak, és elszippanthat még valamennyit Victor Ponta szavazóiból (a felmérések szerint 400–500 ezret), de táborát nem nagyon tudja már gyarapítani. Annál inkább nem, mert menekül a nyilvános viták elől, szaporodnak önmagát is meghazudtoló kétes nyilatkozatai (például, hogy a 35 ezer eurós házakról szóló programja csak „marketingfogás” volt, de jól belekeveredett abba is, hogy milyen szerepet szán Călin Georgescunak, akinek népszerűségét igyekszik saját javára átcsatornázni), és egyre durvábbak, agresszívebbek megnyilvánulásai (újságírók titkos lefilmezése, az ellene szavazók nyílt megfenyegetése vagy akár Székelyföld megtöltése félrevezető szórólapokkal). Úgy tűnik, George Simion meg sem próbál új híveket toborozni, nem szerepelt túl jól az eddigi egyetlen tévés vitán, amely erre jó eszköz lett volna, és elzárkózott minden további nyilvános megmérettetéstől, konszolidálni, nem gyarapítani igyekszik támogatóinak táborát, ez pedig kevésnek bizonyulhat a győzelemhez.

Vele ellentétben Nicușor Dan minden felkérésnek eleget tesz, napról napra jobban szerepel, megújulást ígér, de kiegyensúlyozott, nyugodt hangon. Nem leszámolással, bosszúval fenyegetőzik, hanem tisztességes munkát, becsületes eljárást ajánl, emberi jogaink, értékeink tiszteletben tartását. Nem tudhatjuk biztosan, hogy jó elnöke lesz-e az erdélyi magyarságnak, de az teljesen egyértelmű, hogy George Simion erőszakossága, gyűlölete katasztrofális lehet számunkra.

Az első forduló után sokan azt mondták, Simiont csak csoda folytán győzheti le Nicușor Dan. Lám, a csoda körvonalazódik. Nem kell hozzá egyéb, csak az, hogy legalább 11 millió polgár elmenjen vasárnap szavazni. Ha ennyien megmozdulnak, nagy eséllyel nem lesz elegendő szavazata a győzelemhez George Simionnak. Így válhat lehetségessé a lehetetlen, de szükség van mindannyiunk szavazatára. A csoda kovácsolói mi magunk (is) lehetünk.

Albert Levente felvétele