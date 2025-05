A kolozsvári együttes remekül kezdte a mérkőzést, negyedóra elteltével előnybe is került: Meriton Korenica kiugratása után Mohammed Kamara kicselezte a kapust, majd a hálóba gurított. Nem sokkal később Dan Petrescu legénysége növelte előnyét, Camora beadásából Louis Munteanu közelről volt eredményes (2–0). A folytatásban a kincses városi alakulat lezárhatta volna a találkozót, ellenben Cătălin Căbuz hárította Lindon Emërllahu kísérletét. A Hermann­stadt fél óra elteltével kezdett magára találni, a 37. percben Tiago Gonçalves szabadrúgását követően Tiberiu Căpușă szépített (2–1). A második felvonást is a Kolozsvári CFR indította jobban, a 48. percben Munteanu előkészítéséből Béni Nkololo védhetetlenül a kapu közepébe lőtt (3–1). A nagyszebeni gárda nem adta fel, szorosabbá tette a finálét, a 74. percben Sergiu Buș 25 méterről a bal alsóba tekert (3–2). A rendes játékidő ráadásában közel járt az egyenlítéshez a Szeben megyei csapat, viszont Hind­rich Ottó bravúrral szögletre tolta Gonçalves pontrúgását, aki nem sokkal később piros lapot kapott, akárcsak Damjan Djokovic, így mindkét együttes tíz játékossal fejezte be a döntőt. Marius Măldărășanu alakulata az utolsó pillanatig küzdött, azonban vereséget szenvedett, míg a bordó mezesek ötödik Román Kupa-győzelmüket ünnepelhették. A siker egyben azt jelenti, hogy nyáron indulhatnak az Európa-liga selejtezőjében.

Tizenegyesek után megvédte címét a Paksi FC

A Paksi FC szerdán megvédte címét a MOL Magyar Kupában, mivel a fináléban tizenegyesek után 4–3-ra legyőzte a tavaly is vesztes Ferencváros csapatát. Az 54 762 szurkoló előtt megrendezett találkozón az első félidő ráadásában Tóth Barna szerzett vezetést a Tolna vármegyei együttesnek, amely a második felvonásban sokáig sikeresen óvta kapuját a góltól, viszont a rendes játékidő hosszabbításában a csereként beállt Lenny Joseph egyenlített. A ráadásban nem esett gól, így következhetett a tizenegyespárbaj, amely során a meccs legjobbjának választott Szappanos Péter kivédte Aleksandar Pešić és Joseph lövését, míg Dibusz Dénes csak Balogh Balázs próbálkozását hárította, így a tolnai alakulat megismételte tavalyi sikerét. A Paks harmadik döntőjén másodszor emelhette magasba a trófeát, míg a fővárosi gárda 24 sikere mellett tizenegyedszer maradt alul az aranycsatában. Bognár György vezetőedző együttese a Magyar Kupa megnyerésével a következő idényben is az Európa-liga selejtezőjében indulhat.

Eredmények: * Román Kupa, döntő: Kolozsvári CFR–FC Hermannstadt 3–2 (gólszerzők: Mohammed Kamara 15., Louis Munteanu 22., Béni Nkololo 48., illetve Tiberiu Căpușă 37., Sergiu Buș 74.) * Magyar Kupa, finálé: Ferencvárosi TC–Paksi FC 1–1 (gólszerzők: Lenny Joseph 90+3., illetve Tóth Barna 45+1.) – tizenegyesek után: 3–4. (miska)