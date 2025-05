Elsősegélynyújtási verseny

Nagy volt az élénkség a főtéren, hiszen nem kevesebb mint 124 ötfős csapat nevezett be az idén 60. kiadásához érkezett vetélkedőre szerte a megyéből. A 620 diák közül 385 volt gimnazista (V–VIII. osztályos), és 235 középiskolás; mellettük 110 felnőtt – a Vöröskereszt emberei és önkéntesei, valamint 70 felkészítő pedagógus – gondoskodott a verseny megfelelő lefolyásáról.

Magáról a vetélkedőről Cezar Popescu mentőorvos, a megyei Vöröskereszt alelnöke elmondta: három gyakorlati és egy elméleti próbát kell teljesíteniük a csapatoknak, mindegyikért pontokat kapnak, és az eredmény alapján díjaznak, de a lényeg azon van, hogy minél több gyermek szerezzen hasznos ismereteket az elsősegélynyújtásról. A vetélkedőn megtanulhatnak bizonyos alapfogalmakat, elsősorban azt, hogy a saját épségükre és biztonságukra ügyeljenek (egyik évben például egy elektromos kerítés mögött volt egy sérült, és bizony lepontozták azokat, akik át akarták ugrani vagy vágni a drótot); nem kell megoldaniuk egy vészhelyzetet, de fel kell mérniük a segítségre szoruló személy állapotát, hívniuk kell az 112-es sürgősségi számot, és elsősegélyt kell nyújtaniuk, amíg a mentőcsapat megérkezik. Cukorbetegség, eszméletlenség, különböző sebek, égések, törések felismeréséhez kapnak szakmai útmutatást, olyan helyzetekhez, amilyenekkel a valóságban is találkozhatnak, ha nem is mindennap, és bár ez a tudás is megkopik, ha nem használják, aki minden évben részt vesz a versenyen, annak azért már megmarad valami. Szükség is van rá, mert a lakosság elsősegélynyújtási ismeretei elenyészőek.

Ami a versenyt illeti, a középiskolások között a kézdivásárhelyi Csiha Kálmán Református Kollégium csapatai emelkedtek ki: ők seperték be az első, második és harmadik díjat is, és ráadásul az egyik dicséretet; egy dicséret jutott még a szintén kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium, és további három a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium diákjainak. Az V–VIII. osztályosok között a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium egyik csapata húzta be az első díjat (ők mehetnek tovább az országos versenyre), másodikok a bredéti Gheorghe Zaharia-iskola diákjai lettek, harmadik helyen egyenlő pontszámmal a kézdivásárhelyi Túróczi Mózes Általános Iskola és a sepsiszentgyörgyi „Refi” egy-egy csapata végzett. A hét dicséretből kettőt szintén a refisek érdemeltek ki, öt pedig Kézdivásárhelyre ment: három a Molnár Józsiás-, kettő pedig a Túróczi Mózes-iskolába. A legjobb 19 csapatból 11 kézdivásárhelyi, hét sepsiszentgyörgyi és egy Bodza-vidéki.