A zöldség- és a burgonyatermesztés támogatásánál a sikeres pályázatok kifizetésére a 2023 és 2027 közötti nemzeti vidékfejlesztési stratégiában 151,4 millió eurót különítettek el. Támogatják zöldség- és burgonyatermesztő gazdaságok létesítését és korszerűsítését, beleértve az üvegházak, fóliasátrak építését, mezőgazdasági gépek, szállító járművek és öntözőberendezések vásárlását, terméktárolók építését, a termény eladásra való előkészítéséhez (mosás, szárítás, válogatás, csomagolás) használt gépsorok vásárlását, valamint a gazdaság szintjén történő feldolgozás beruházásait. A támogatás maximális értéke az építkezéses pályázatok esetében 2 millió euró pályázatonként, a csak egyszerű gépvásárlásos pályázatoknál legtöbb 300 ezer euró, de ha burgonyatermesztő szövetkezet pályázik gépvásárlásra, a támogatás elérheti az 500 ezer eurót. A beruházás teljes értékének 65 százaléka igényelhető pályázat útján, vagyis 35 százalék önrész szükséges.

A feldolgozóipar fejlesztésére szánt DR 23-as intézkedésnél, közismertebb nevén az úgynevezett GBER-sémánál a kiírás értéke 150 millió euró lesz. Az intézkedés a mezőgazdasági termékek feldolgozását célzó befektetések megvalósítását segíti, a termékek reklámozási, marketinges költségeit is támogatják egyes feldolgozói ágazatokban. Néhány példa, hogy mire lehet itt pályázni: tejfeldolgozás, fagylaltkészítés, sütőipari termékek, tészta- és laskafélék előállítása, ételízesítők, fűszerek, mustár és ételkiegészítők gyártása, kakaóból készült termékek, édességek, csokoládé készítése, sörkészítés, tejpor készítése csecsemők számára, dietetikus élelmiszerek gyártása és egyebek. A támogatás felhasználható új feldolgozók létesítésére, már működők bővítésére, valamint a feldolgozó cég termékskálájának növelésére. Az elnyerhető támogatás legtöbb 10 millió euró lehet a pékségek létesítésénél, beleértve a kenyérsütést, a tészta, keksz, piskóta és laskafélék készítését. A más élelmiszerek, kiegészítők gyártásánál a támogatás 3 millió euró lehet. A támogatás intenzitása, mértéke felmehet 65 százalékig, ami függ a zónánkénti besorolástól.

Az ősszel induló Fiatalok gazdaságának megerősítését célzó beruházások és a kezdő gazdálkodók támogatása nevű DR 12-es intézkedésre azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik már sikeresen pályáztak a 6.1-es vidékfejlesztési intézkedésre (Fiatal gazdák vidéken történő megtelepedésének támogatása), valamint akik a pályázat letevésének pillanatában nem töltötték be a 45 évüket, és a cégük, illetve a cégbírósági bejegyzésük (PFA, egyéni vállalkozás) öt évnél nem régebbi. Az elnyerhető támogatás felső határa 200 000 euró. Alapfeltétel, hogy a gazdaság nagysága 12 000 euró SO-érték felett legyen.

A kisgazdaságok támogatása (DR 14-es) helyettesíti az előző évekből jól ismert 6.3-as intézkedést. A támogatás értékét most megemelték 50 000 euróra, viszont az intenzitás legtöbb 85 százalékos, vagyis 15 százalékos önrész szükséges a pályázó kisgazdaság részéről. Megmarad az alapfeltétel, hogy a kisgazdaság nagysága 4000 és 12 000 euró SO közötti legyen. Ezért aki erre az intézkedésre szeretne pályázni, figyeljen oda az idei APIA-s kérés leadásakor, hogy a 2025-ös kultúrák és a gazdaságban tartott állatok SO értéke összesítve ne haladja meg a 12 000 eurót. Néhány fontosabb kultúra és állatkategória SO értéke: búza 777,94 euró hektáronként, az őszi és tavaszi árpa hektárja 668,66, zab 522,47, kukorica 933,25, burgonya 4573,31, cukorrépa 2368, silókukorica 1773, legelő és kaszáló 349 euró. Az állattenyésztésben: 1 év alatti borjú 270,76 euró, két év alatti növendék 367,62, két évnél nagyobb növendék és vemhes üsző 901,66, fejőstehén 1412,53, két éven felüli húsmarha 901,66, anyajuh 60,84, bárány és berbécs 26,91, anyakecske 122,58, húsz kilogramm alatti malac 54,27, anyakoca 300, hízó sertés 471,98, tojótyúk 22,94, anyanyúl 103,47, egy méhcsalád 72,20 SO euró. További feltétel, hogy a pályázó gazdaság a pályázat letevése előtt szerepeljen a kifizetési ügynökség (APIA), illetve az állatorvosi hatóság nyilvántartásában.