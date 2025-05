A feketelevesről egy régi magyar anekdota is szól, mely szerint a törökök fogságba akartak ejteni egy magyar urat (Thököli Imrét 1684-ben). Színlelt barátsággal ebédre hívták, és amikor a magyar úr rosszat sejtve távozni készült, azzal marasztalták, hogy „hátravan még a feketeleves”. Aztán jöttek a török katonák, megkötözték és fogságba vetették.

Lehet, hogy Putyin elnök ismeri a régi történetet, és ezért nem ment el Isztambulba a béketárgyalásra.

A feketeleves különben az étkezés végén feltálalt fekete színű mártásfélét jelentette, mely színét a belefőtt vértől kapta. A magyarok megszelídítették a történetet, és a feketelevest fekete kávéra változtatták, miután Arany János megírta balladáját az 1541-ben törökök fogságába esett Török Bálintról.

Az ilyen kudarcosnak is nevezhető béketárgyalások után amelyek Isztambulban történtek, mi, földi halandók úgy érthetjük, hogy nekünk még hátravan a feketeleves (mi is isszuk a levét), és rosszabb idők jöhetnek ránk. Úgy kellene az ilyen béketárgyalásokat megszervezni, mint a pápaválasztást, sőt, még szigorúbb szabályok szerint. Bezárnák a résztvevőket, és nem engednék ki, míg meg nem egyeznek. Kéményt szerelnének a tárgyalásul szolgáló épület tetejére, mint a Sixtus-kápolnára, ott tartanák fogságban a tárgyalókat, amíg a kéményen a megegyezés eredményét jelző fehér füst nem jelenik meg. Csak feketelevest, jobban mondva fekete kávét kapnának a résztvevők, és azt is csak azért, nehogy az unalmas tárgyalásokon elaludjanak.

Felvetődött, hogy az amerikai elnök, Donald Trump is Isztambulba látogat, de nem ment el még egy kávéra sem (félt ő is a feketelevestől?), és azzal mentegette Putyint is, hogy miért ment volna, ha ő (mármint Donald Trump) sem ment. Majd beszél vele és Zelenszkijjel is, telefonon – ígérte.

Mindenki tudja, hogy Trump üzletember. Mivel látta, hogy Isztambulban semmi jó üzlet nem néz ki, hát elment Katarba, és nyélbe ütött egy 96 milliárd dollárost, amely szerint az Egyesült Államok eladhat 210 repülőgépet a közel-keleti országnak. Ezenkívül Katar egy több mint 38 milliárd dolláros védelmi beruházásról is szándéknyilatkozatot tett.

Most azzal vádolják Trumpot, hogy elfogadott egy 400 millió dolláros Boeing 747-es repülőt. Errefel ő azt mondta, hogy „csak egy ostoba nem fogadná el ezt az ajándékot az országunk nevében”, amelyet az amerikai kormány használ majd ideiglenesen Air Force One-ként (elnöki repülőgépként) a régi helyett, mert az erre a célra megrendelt két Jumbo Jet csak 2029-ben állhat szolgálatba. És ugyebár egy elnök nem utazhat permetező repülőgéppel. (A mi volt elnökünk, Iohannis is luxusgéppel utazott.)

Kataron kívül Trump járt még az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában is, amelyekkel több száz milliárd dolláros üzleteket kötött. Szaúd-Arábia is vásárol repülőgépeket, és 142 milliárd dollár értékben védelmi és hadiipari eszközöket.

Ha Trump Isztambulba megy, az ukránok és oroszok azt követelhették volna tőle, hogy ingyen adjon nekik fegyvereket és hadiipari felszereléseket azért, hogy megkössék a békét. Egyelőre a békétől olyan távol vagyunk, mint Makó Jeruzsálemtől. Ez utóbbihoz közel van a Gázai övezet, amelyik szintén ilyen távol van a békétől, amiért Trump szintén harcol. Úgy látszik, hogy a béketeremtésben ott sincs nagy sikere Trumpnak. A palesztinok nem hajlandók elengedni az izraeli túszokat, és ezért Izrael folytatja ellenük a harcokat, és vice versa.

Az isztambuli béketárgyalásokat köd és sötét fekete füst lengi körül, pedig milyen jól indultak. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága közvetített a két fél között, hogy adják át egymásnak a harcokban elesett katonák holttestét. Így Oroszország 909 megölt ukrán katona holttestét és Ukrajna 34 orosz katonáét adja át.

A béketárgyalásokon aztán fogolycseréről is egyeztettek. Megegyeztek abban, hogy fogolycserét hajtanak végre, és ezer orosz foglyot cserélnek ki ezer ukránnal. Ez azért jó, mert ha nem lesz béke, ezek a katonák visszamennek szülőhazájukba, és utána ismét küldhetik őket a harctérre – meghalni. Azután, ha holtan ismét kicserélik őket, már nem kell újból háborúba menniük.

