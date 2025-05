Czire Szabolcs, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet biblikus tanárának, valamint a Budapesti Unitárius Egyházközség főlelkészének két könyvét mutatták be az unitárius egyház József Lajos-konferenciatermében, és szó esett még egy harmadikról is. A második igen és a Mélység mélységet szólít című kötetek mellett a Mint ágak közt a fény is Isten közelségét hirdeti. Nem „paposan”, csak irányt mutatva – derült ki a szerző és Nagy Norbert segédlelkész (egyébként tanár és egykori diákja) közötti meghitt beszélgetésből.