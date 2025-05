Ferdinándújfaluban is részt vettek a gyermekek a nyelvi mérésen. Fotó: Moldvai Csángómagyarok Szövetsége

Az évente megismételt nyelvi mérés célja, hogy településenként és egyénenként kövessék a gyermekek magyar nyelvi fejlődését négy kompetencia alapján, összehasonlítsák a korábbi évek eredményeivel, és ezek felhasználásával tervezzék meg, a következő tanévben melyik helyszínen mire kell összpontosítani. A mérés négy próbából áll: az írott és hallott szöveg értése, írott szöveg alkotása, vagyis fogalmazás és beszéd. Lapunk megkeresésére Hegyeli Attila, a moldvai magyar oktatási program irányítója elmondta, azt követik, hogy egy gyermek önmagához képest mennyit fejlődött nyelvi tekintetben, a mérésnél nem egy adott tantervi követelményhez igazodnak, hanem az oktatás során ők kívánnak igazodni ahhoz, ahol a gyermekek tartanak a tudásban. Ez gyakran nem életkorfüggő, mert figyelembe kell venni, ki milyen szintről kapcsolódott be a nyelvoktatásba. A visszajelzés fontos a tanároknak, az MCSMSZ vezetőségének, a tanév végi szülőértekezleten a szülőket is tájékoztatják a gyermekek teljesítményéről, arról, hogy egy adott település tudott-e fejlődni ezen a téren. A mérést hagyomány szerint nem a helyi tanárok végzik, idén nyolcvan önkéntes vett részt az értékelésben, a gyermekek minden helyszínen ebédet is kaptak.

A moldvai magyar oktatási program csak akkor működhet eredményesen, ha a tanítás folytonos, ezért az MCSMSZ-nél már lehet jelentkezni a jövő tanévi óvodapedagógusi, tanítói és tanári állásokra – tájékoztatott Hegyeli Attila.