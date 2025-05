A most „ballagó” diákok ötödik osztálytól kezdődően vettek részt a kéthetente, szombatonként tartott foglalkozásokon, ahol olyan ismeretekre tettek szert játékos formában, amelyekre az iskolai tanórákon nincs lehetőség, nincs rá idő, és hiányzanak a megfelelő eszközök is – mondta lapunk megkeresésére Zsigmond Laura, az MCC Kovászna és Hargita megyei képviseletének vezetője. A programban szervezett tevékenységek izgalmas módját jelentik a világ felfedezésének, minden találkozónak megvan a saját tematikája, a gyermekek ismerkedtek a drónok világával, robotikával, az egészségügyi, környezet-, természet-, pénzügyi és internethasználati tudatosság is szerepelt a programban, média- és filmes témákban is barangolhattak, szó volt a protokoll szabályairól, valamint a matematika, játékos fizika, kreatív írás, művészetek, építészet, kommunikáció, vitakultúra, az állatok világa, csillagászat, űrkutatás, a világ vallásai, a múlt megismerése és sok más érdekes témakörben találkoztak számukra új ismeretekkel.

Az MCC FIT Programja a Kárpát-medence huszonhét városában működik, köztük a sepsiszentgyörgyi elsőként indult 2020 őszén a helyi önkormányzat támogatásával. Az első évfolyam tavalyi ballagásán Talpas Botond, a Mathias Corvinus Collegium Egyesület erdélyi igazgatója azt mondta, az itt élő emberek sok-sok nemzedékre visszamenően ismerik a kreativitást, a találékonyság, agyafúrtság, fifika, leleményesség olyan képességek, amelyeket igyekeztek az MCC kurzusain erősíteni a diákokban, kiegészítve az iskolában megszerzett tudást. Ez a szemlélet lehet a háromszéki FIT sikerének titka, amit az idei végzősök szülei közül többen megerősítenek.

Az MCC már meghirdette az idei jelentkezést a FIT programba, június 30-ig lehet iratkozni a jelenlegi negyedik osztályosoknak, és szeptember elején szerveznek egy válogatást, ahol eldől, ki az a huszonöt diák, akik négy évig FIT-esek lesznek – tájékoztatott Zsigmond Laura. A felvételi nem olyan jellegű, amire készülni kell, nem iskolai anyagot kérnek számon, hanem játékos módon próbálják felmérni, kiben van érdeklődés az új ismeretek iránt és kire számíthatnak hosszú távon. A FIT-ből kilépő diákoknak lehetőségük van jelentkezni az MCC középiskolás programjába, ez ellenben nem csak nekik szól, minden nyolcadikot végzett magyar diák számára nyitott, akit érdekelnek az iskolán kívül megszerezhető ismeretek a tudományok és művészetek területéről, és vállalja a négy év alatti kitartó részvételt.

A rendhagyó hétvégi tan­órák, interaktív foglalkozások, az élménytáborok nem csak az ismeretek gazdagítását, a tehetség kibontakozását, fejlesztését szolgálják, hanem jó alkalmak a barátságok kötésére, és a tapasztalat azt mutatja, igazi közösségek formálódnak a négy év alatt – mondta lapunknak Zsigmond Laura.