Nyílt ajtóval vár a SepsiBook

A mai, nulladik napot is beleszámolva ötnapos eseménysorozat ideje alatt 116 rendezvényre kerül sor, amihez 149-en – köztük fellépő beszélgetőtársak, előadók, moderátorok, zenészek – járulnak hozzá valamilyen módon. Sor kerül író-olvasó találkozóra, portrébeszélgetésekre, műhelyfoglalkozásokra, koncertekre, könyv­ajánlókra, lesz alkalom játékos nyelvtanulásra és a moziban filmnézésre is. A felállított harmincnyolc standon közel 50 kiadó kínálja majd a kiadványait.

A SepsiBook szervezői figyelembe vették, hogy az esemény egyik fő szervezője, Kovászna Megye Tanácsa 2025-öt a gyermekek évének nyilvánította, így a program 45 százaléka a legfiatalabbakat célozza. Ez így van, de valójában ez nem volt kihívás számukra, hiszen az előző években is nagy teret kaptak a gyermekprogramok – mondotta Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere.

Hollanda Andrea, a gyerek- és ifjúsági programok felelőse arról beszélt, hogy a Bod Péter Megyei Könyvtár SepsiBookot megelőző foglalkozásain az elmúlt hetekben ötszáznál több gyermek fordult meg. A könyvvásár eseményeire ezernyolcszáz iskolást várnak Sepsiszentgyörgyről és a megye minden szögletéből. Számukra több interaktív program is elérhető lesz: tevékenyen és kreatívan vehetnek részt a drámatanárok és olyan írók foglalkozásain – köztük Lipták Ildikó, Balázs Ágnes vagy Gáspár András Gáspár –, akik drámával, színházzal is foglalkoznak. A színházi nevelési program keretében a Part Színházi Nevelési Műhely és a Cimborák Bábszínház vesz részt, amelyek előadásaik mellett nyílt beszélgetésre invitálnak és fiataloknak tartanak foglalkozást.

A Könyvcsata nevű irodalmi vetélkedőt negyedik éve szervezik a diákok számára. Idén nemcsak háromszékiek, hanem Brassó megyei diákok is nevezhettek, összesen negyvenhat csapat jelentkezett, közülük harminchatan küldték be az elődöntő feladatait. A fiatalok mindegyike nagyon jól dolgozott, ezért nehéz volt kiválasztani azt a hatot, akik a csütörtöki döntőben megmérkőzhetnek. Igen izgalmas lesz a verseny – ígérte a szervező.

Szonda Szabolcs könyvtárigazgató arról számolt be, tavalyhoz képest sikerült kicsivel még gazdagabbá tenniük a programot: az író-olvasó találkozók, könyvbemutatók továbbra is jelentős súlyt kapnak, de sikeresebbnek véli az olvasáshoz, a könyvhöz vagy az írott kultúrához kapcsolható, érdekességet nyújtó pontokat.

A nemzetközi nyitást nem csupán Sofi Oksanen írónő, valamint Timo Parvela ifjúsági író jelenléte jelzi, a programok egy része szintén a finn irodalomhoz kapcsolódik. Lesz játékos finn nyelvlecke, a moziban finn filmet vetítenek, de ide sorolható a Baász Imre Kalevala-illusztrációiból nyíló kiállítás is. Folytatják a román és magyar kultúra közti párbeszédet is, amelyben szerepet játszanak a magyarra lefordított román könyvek is. Ugyanakkor nem csak a tartalomra, hanem a szépségre is odafigyelnek: a Magyar Könyvtervezés-díjas könyvek kiállítása Budapestről érkezik.

Gombos Zoltán fesztiválkoordinátor köszönetet mondott mind­azoknak, akik már szeptember elejétől azon dolgoznak, hogy az egyre rangosabbá váló esemény sikeres legyen: sokat tettek a Bod Péter Megyei Könyvtár, a Kónya Ádám Művelődési Ház munkatársai, valamint a Mikes Kelemen Egyesület, egy pályázat révén a Román Nemzeti Kulturális Alaptól is sikerült támogatást szerezni. Örvend a meghívottak különböző platformokon tett visszajelzéseinek is, amelyek azt mutatják, a Sep­siBook számukra több, mint „sima jelenlét”, és szívvel-lélekkel várják, mert tudják, jó helyre érkeznek. A SepsiBook területére továbbra is ingyenesen lehet belépni, de lesz néhány esemény, amelyre előzetesen regisztrálni kell, vagy éppen belépőt kell váltani. Utóbbiakra is nagy az érdeklődés, egyre fogynak a jegyek, siessen az, aki részt venne rajtuk – mondotta.

Az esemény ideje alatt nemcsak a városi autóbuszok fognak gyakrabban járni a Sepsi Arénáig, a Vadon Egyesület jóvoltából élményvonattal is ki lehet látogatni a helyszínre.