A gombaszezon kezdetét jelentő hónapnak vannak hagyományos vendégei, amelyekre kisebb-nagyobb mennyiségben minden évben számíthatunk (mezei szegfűgomba, májusi pereszke, tövisalja, sárga gévagomba, nagyspórás csiperke, pisztricgomba stb.), azonban egy kis szerencsével olyan fajok is keresztezhetik utunkat, amelyekre nem feltétlen jellemző a májusi termőidő (hamvas tinóru, szürke tölcsérgomba, lila és lilatönkű pereszke, hogy csak párat említsek a Sepsiszentgyörgy könyékén is fellelhető fajok közül). Rajtuk kívül belebotolhatunk olyan fajokba is, amelyek májusban kezdenek el teremni, de ekkor még ritka madarak. Közéjük tartozik a fehér tarlógomba.