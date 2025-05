Az energetikai hatékonyságot (egyszerűbben: a hőszigetelést) célzó munkálatokat az Országos Helyreállítási Program (PNRR) keretében elnyert támogatásokból valósítja meg az önkormányzat. A határidő ezen munkálatoknál 2026 augusztusa – emlékeztetett az alpolgármester. Jelenleg a Váradi József Általános Iskola régi épületének felében (a Benedek Elek utca felőli szárny­ban) zajlik a korszerűsítés, várhatóan ez szeptemberre le is zárul. A nyári vakáció elérkeztével az önkormányzat átadja az építőnek a másik szárnyat is (a Stadion utca felőlit), hogy ott is el tudják kezdeni a munkálatokat. Ez utóbbi csak jövőre lesz használható. Szintén a Váradi-iskola esetében a kisebb épület korszerűsítése is elkezdődik idén, jelenleg zajlik a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására, az ajánlatok beérkezésének határideje a napokban lejár, majd következik a kiértékelés, és utána a szerződéskötés.

Szintén a PNRR-ből finanszírozott, már elkezdődött munkálat a szemerja negyedi Hófehérke Óvodánál zajlik, az épület hátsó részéből már kiköltöztették a csoportokat, a gyerekek és oktatóik a kisstadion használaton kívüli termeibe költöztek át. A tervek szerint júniusban átadják az óvoda teljes épületét a kivitelezőnek.

Ugyancsak a PNRR-ből érkezik pénz a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásépületének hőszigetelésére, itt is az ütemterv szerint haladnak a munkálatok.

Előkészületben lévő munkálatok

Két tanintézet esetében folyamatban van a közbeszerzés, ezek a Székely Mikó Kollégium bentlakásépülete, valamint a Berde Áron Gazdasági Szakközépiskola épülete. Ezek is PNRR-ből finanszírozott beruházások. Előbbi esetében május 20-ig kell beérkezzenek az ajánlatok, az elbírálás és a nyertes kiválasztását követően (amennyiben nem lesz óvás) július közepén itt is elkezdődhet a korszerűsítés. A Berde Áron Gazdasági Szakközépiskola épületének esetében zajlik a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására, több ajánlat is érkezett, most a kiértékelési szakaszban vannak. Az alpolgármester szerint a jelen állás szerint ez esetben is a nyár folyamán elkezdődhetnek a munkálatok.

A Nicolae Colan Általános Iskolánál is zajlik a közbeszerzés a kivitelező kijelölésére, itt is hasonló beruházásról van szó. Sajnos az állomás negyedi Ady Endre Általános Iskola, illetve a Napsugár Óvoda esetében késésben vannak, nem kapták még kézhez a leellenőrzött végső terveket, ezért nem sikerült elindítani a kivitelező kiválasztására a közbeszerzést. Remélik, hogy a napokban ez is elkezdődik és tovább tudnak lépni. Ebben az esetben is az energetikai hatékonyság növelését célzó beruházásról van szó, és szintén a PNRR-ből érkezik a támogatás, ezért igyekezniük kell – részletezte Sztakics Éva.

Akadályok, átütemezések

Több tanintézetnél, ahol már korábban, más forrásokból elkezdődtek a munkálatok, több fennakadás, késés is volt, részben műszaki, részben más okok miatt. Mint ismert, a Mihai Viteazul Főgimnázium bentlakása és díszterme esetében per folyik a kolozsvári kivitelezővel, a legutóbbi tárgyaláson a kivitelező és az önkormányzat egy újabb szakértői felmérést kértek, ha az elkészül, annak birtokában dönthet majd az ítélőszék, a folyamat mindenképp elhúzódik még egy ideig. Ami a főépületet illeti, a főbejáratot is magában foglaló A szárnyban folyik a munka, itt is voltak akadályok, egyebek mellett kiderült, hogy például a főlépcsőnek nincs alapja, ezért teljesen újra kell építeni. Jelenleg úgy állnak, hogy szeptember-októberre elkészül ez a szárny, és csak azt követően adható át az építőnek a B szárny – részletezte az alpolgármester.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum esetében egy sajátos helyzet állt elő, a főépület C és D szárnyairól – amelyek ugyancsak egy PNRR pályázat részei voltak – kiderült, hogy kettes földrengésbiztonsági besorolásba kerültek, ezért ezeket a helyreállítási programból kivették, és áttették a fejlesztési minisztérium által meghirdetett országos programba. Ezen a vonalon nagyobb összeg áll rendelkezésre, a tervek, az építkezési engedély megvan, és bíznak benne, hogy hamarosan itt is megköthetik a szerződést.

A Székely Mikó Kollégium főépületénél is gondok merültek fel, plusz munkálatokat kell elvégezni. Ezek a beavatkozások annyira megnövelik a teljes munkálat értékét, hogy külön közbeszerzésen kell meghirdetni azokat, amit remélhetőleg e hónap folyamán le tudnak bonyolítani. A gond az, hogy amíg ezek a beruházások nem zárulnak le, a többit sem lehet folytatni, mivel egyes elemek egymásra tevődnek. Az egykori Jókai Nyomda épületénél ugyanakkor strukturális problémák merültek fel. A tervező által első fordulóban ajánlott elképzelést a műemlékvédelem visszadobta, át kell szabni a tervet, és várhatóan május folyamán a műemlékvédelmi jóváhagyás is meglesz.

Költöztetések, forgatókönyvek

Az óvodai csoportok, iskolai osztályok költöztetése kapcsán a döntéseket mindig az iskola vezetőségével közösen hozzák meg, végigveszik a lehetséges forgatókönyveket, majd a szülőkkel kommunikálva születik meg a végleges döntés – jelezte Sztakics Éva. Az alpolgármester szerint törekszenek arra, hogy ahol lehetőség van, az eredeti tanintézethez minél közelebbi ingatlanban helyezzék el a gyerekeket és a pedagógusokat, illetve ahol lehet, házon belül oldják meg a költözést.

Az elkövetkező időszakra szóló elképzelés szerint a Mihai Viteazul Főgimnázium udvarára egy 16 osztályteremből álló átmeneti konténerépületet helyeznek el, ezáltal a főgimnáziumnak minden osztálya – amelyek eddig a város több részén voltak szétszórva – visszakerülne. A konténereket nem vásárolja meg a város, hanem bérbe veszik, a tervezést leszerződték, zajlik az engedélyeztetés, a nyár folyamán a beszerzési, elhelyezési folyamatot lezárják. Ha ez megtörténik, akkor a felszabaduló tereket – így a Babeș–Bolyai Tudományegyetem épületében vagy a Berde Áron-iskolában lévő termeket – más iskolák diákjai tudják majd használni, akiknek a felújítási munkálatok miatt kell kiköltözniük.

Az egyetemtől bérelt termekbe mehetnek például a Váradi József-iskola osztályai, mivel az esik közelebb. A Hófehérke Óvodánál szeptembertől minden gyerek a kis­stadion épületében fogja kezdeni az új tanévet. A bölcsődei csoport jelenleg a Krisztus Király-plébániától bérelt helyiségekben működik, és várhatóan ezt fenntartják a következő tanévben is. A Berde Áron épületénél a munkálatok két szakaszban, egyszerre csak az ingatlan egyik felében zajlanak majd, így házon belül megoldható az átszervezés, az osztályoknak nem kell máshová költözniük. A Mikes Kelemen-líceum C és D épülete esetében, míg eljutnak a kivitelező kiválasztásáig és a munkálatok elkezdésééig, addig a bentlakás épülete használhatóvá válik, így az érintett osztályokat át lehet majd oda költöztetni. A Nicolae Colan-iskolában egyes közös terek időszakos osztálytermekké alakításával oldanák meg, hogy ne kelljen máshová költözni.

Egyes városi tanintézeteknél a végéhez közelednek a munkálatok. Ide sorolható a Borvíz utcai vagy a Kőrösi Csoma Sándor utcai óvoda. Amikor a gyerekek birtokba vehetik ezeket, akkor felszabadulnak azok az ingatlanok – a Körősi Csoma Sándor utcában lévő szomszédos ház, illetve a szemerjai volt Kiss Árpád-iskola –, amelyeket eddig a két említett óvoda gyermekei használtak – sorolta Sztakics Éva.