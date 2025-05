Népszerű a Határtalanul program

A hetekben többször megtörtént, hogy egy nap alatt több magyarországi diákcsoport is megfordult a csernátoni Haszmann Pál Múzeumban, Háromszék ugyanis rendszeres úti célja a 2011 óta működő Határtalanul program osztálykirándulásainak, emellett idén néhány iskola csoportjai a moldvai csángókhoz is ellátogattak. Múlt héten az Ócsai Bolyai János Gimnázium diákjaival a Bákó megyei Lábnyikban találkoztunk, hazafelé ők sem hagyták ki Csernátont.

Nem könnyű útnak indulni harminchárom hetedikes diákkal és lekötni figyelmüket történelmi vonatkozású információkkal a magyarság szempontjából fontos helyszíneken, de bíznak abban, mégsem múlnak el nyomtalanul azok az élmények, amelyeket az elszakított területeken tett kirándulások alkalmával szereznek – fogalmazta meg a magyar állam támogatásával működő Határtalanul program lényegét az Ócsai Bolyai János Gimnázium hetedikeseinek osztályfőnöke. Grószné Kis Annamária korábban nem járt Moldvában, szeretett volna eljutni oda és diákjainak is megmutatni, hol élnek a csángók – mondta lapunk érdeklődésére. Tisztában voltak azzal, hogy a tizenéves hetedikesek keveset tudnak vagy épp semmit arról, hogy mi is történt Trianonban, ezért erdélyi útjuk előtt felkészítették őket, a budapesti Magyarság Házában is meghallgattak egy kis történelmi tájékoztatót, a csángókra vonatkozóan a bákói Magyar Házban kaptak hasznos információkat.

Az ócsai gimnázium hetedikeseinek osztályfőnöke úgy véli, nem furcsa, ha diákjai egy szabadtéri néprajzi múzeumban inkább a játék lehetőségét keresik, hiszen korosztályuk sajátossága, de bízik abban, a Nagyvárad, Farkaslaka, Gyimesközéplok, a moldvai Lábnyik, Csíksomlyó, Kézdivásárhely, Csernáton, Vajdahunyad útvonalon sok olyan új információval gazdagodtak, amelyeket az ő korosztályuk az iskolában nem tud megszerezni.

A magyar kormány támogatásával működő Határtalanul program célja a magyar–magyar kapcsolatok építése, a nemzeti összetartozás erősítése, amelynek jóvoltából, 2011-es indulása óta több mint ötszázezer magyarországi diák jutott el a határon túli magyar közösségekhez.