A negyedszázad alatt mozgalommá vált Kurutty nem verseny, nem az a fontos, ki nyer, a felkészülés a lényeg, ami alatt a gyermekek megtanulják a kreatív, a logikai és a csapatban gondolkodást, helytörténeti és környezeti ismeretekre tesznek szert, a helyi kultúra és hagyományok világát fedezik fel, olyan multidiszciplináris tanulási folyamat részeseivé válnak, amelyet követnie kellene a mindenkori oktatásnak is – véli Kocsis Annamária. A háromszéki magyar nyelvű elemi oktatásért felelős tanfelügyelő, aki zsűritagként vett részt a hét végi kolozsvári Kurutty-­döntőn, lapunk megkeresésére elmondta, míg korábban sok háromszéki iskola nevezett be a vetélkedőre, köszönhetően Nemes Emil tanítónak, aki évekig volt a Kurutty helyi mozgatója, idén megyénkben csak öt csapat indult, közülük a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákjai jutottak be az országos döntőbe, ahol hét megyéből tíz csapat vett részt.

Az elsős György Áron, a másodikos Olosz Csenge, a harmadikos Simai Esther, a negyedikes Péterfy Dóra Emma az írásbeli fogalmazási próbán és angolból teljesített a legjobban, de ügyesen oldották meg a híres helyi személyről szóló kisfilm elkészítését és bemutatását is, amelyhez a hozzájuk közel álló mesevilágból választottak interjúalanyt, a meséket író sepsiszentgyörgyi Sikó-Barabási Eszter Waldorf-tanítóval beszélgettek. A kovásznai gyermekeket Bagoly Antónia, Székely Márta, Tusa Anikó és Fülöp Annamária tanítók, valamint angolból Gábor Orsolya készítette fel. A Kolozsváron tartott országos döntő díjkiosztó ünnepségének meghívottjaként a sepsiszentgyörgyi Ferencz Áron tartott interaktív zenei előadást, a Dobbanó hangok a résztvevő diákok és pedagógusok számára is igazi ajándék volt – mondta Kocsis Annamária.

A Kurkó István csíkszentdomokosi tanító által kezdeményezett és mindmáig az ő kitartó munkájának köszönhetően élő és népszerű Kurutty mozgalom jó lehetőség a kisdiákok kreatív és logikai gondolkodásának fejlesztésére, s bár a felkészítő pedagógusoknak többletmunkát jelent, megéri, ezt bizonyítja az elmúlt huszonöt esztendő – véli a háromszéki tanfelügyelő.