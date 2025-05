A múlt héten elfogadott határozat indoklásában egyebek mellett az szerepel, hogy a megyei önkormányzat már több mint egy évtizede, 2012-ben kezdeményezte, hogy a romos, de megmenthető épületet korszerűsítsék, átalakítsák, majd új, a megyei könyvtár tevékenységéhez is kötődő rendeltetést adjanak neki. Az előkészítési, tervezési folyamatok több kisebb-nagyobb akadály (a rendeltetéssel kapcsolatos változások, jogszabály-módosítások, tűzvédelmi előzetes jóváhagyások) miatt elhúzódtak, időlegesen le is álltak, majd idén újból napirendre került a kérdés, miután februárban az állami költségvetésből is sikerült forrásokat szerezni.

Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke akkor arról tájékoztatta lapunkat, hogy az idei állami költségvetésbe foglalt, beruházásokra költhető, Kovászna megyének jutó 19,3 millió lejből 5,8 millió lejt a megyei önkormányzat kap, ebből számításaik szerint mintegy 1–1,5 millió lejt fordíthatnak majd a volt kazánház átalakítására, de pontos összeget csak a kivitelezési közbeszerzést követően tudnak mondani. Az alelnök akkor azt is elmondta, hogy a tervek már elkészültek, a szükséges előzetes hatósági, intézményi jóváhagyások rendelkezésre állnak, a műszaki és gazdasági mutatókat (a költségeket) kell frissíteni, és kiírhatják a közbeszerzést a kivitelező kiválasztására. A múlt heti önkormányzati döntés tulajdonképpen a munkálatok költségeit is tartalmazó műszaki terv jóváhagyásáról szólt. Ezzel a döntéssel az önkormányzat meghirdetheti a közbeszerzést. Henning László még februárban azt is jelezte, hogy az átépítést csak több év alatt tudják megvalósítani, és külső forrásokat is igyekeznek keresni a finanszírozásra. A múlt heti döntés értelmében egyelőre az összeg nagy részét a megyei önkormányzat saját forrásaiból fedezi.

A volt kazánház épületében létrejövő multifunkcio­nális termet a könyvtár és a megyei önkormányzat is használná. A beruházás része annak a már több mint egy évtizedre visszatekintő elképzelésnek, hogy a megyei könyvtár mögötti – az 1848-as emlékparkot is magában foglaló – teret és az ott álló, köztulajdonban lévő épületeket a közösség számára használhatóvá tegyék.