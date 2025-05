Idén öt kiválóságot díjaztak a Sepsiszentgyörgy legrangosabb elismerésének számító Pro Urbe díjjal, a hagyományokhoz híven, a Szent György Napok vasárnapján a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. Az ünnepségen részt vettek a város elöljárói, a helyi tanácstagok, az előző években Pro Urbe díjjal kitüntetett személyiségek és azok meghívottjai, valamint Sepsiszentgyörgy testvértelepüléseinek küldöttsége is.

„Példaképnek lenni, utat mutatni, szüntelen alkotni, nevelni, inspirálni hatalmas kiváltság és megtiszteltetés, de óriási felelősség is: édes teher. Sikert sikerre halmozni, mindig tudni a helyes irányt és bármi áron arra menni, sőt, másokat is rávezetni, időnként borzasztó nehéz – de ezt várják azoktól, akik elöl mennek, akik erejükhöz, tehetségükhöz mérten a legjobbak abban, amit tesznek, akiknek lámpát adott kezükbe az Úr. Lámpás emberek, világítótornyok, igazodási pontok, kapaszkodók: megtartóerő. Micsoda borzasztó nagy szükség volt és van ma is rájuk, rátok, Önökre, akik életük során láttak már mindent, s ez a minden nem megtörte, hanem bölccsé érlelte a lelküket.” (részlet Antal Árpád polgármester a Pro Urbe díj átadásán elhangzott ünnepi beszédéből)

Csáky Ernő nyugalmazott hadmérnök, tanár, a Puskás Tivadar Hírközlési Kismúzeum alapítója

Csáky Ernő szenvedélyesen gyűjtötte a kidobásra ítélt hangközvetítő eszközöket, lakásuk valóságos tárháza lett a használatból kikopott gramofonoknak, patefonoknak, lemezeknek, lemezjátszóknak, rádióknak, televízióknak, telefonoknak, elektromos és elektrotechnikai tárgyaknak, korabeli műszaki kiadványoknak. Gyűjteményét a Székelyföldi Hírközlési Örökségi Egyesületnek adományozta, amelynek alelnökeként mai napig végzi feltáró és népszerűsítő munkáját. Szakmai kitüntetései mellett elnyerte a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Ezüstgyopár-díját. Álma egy olyan műszaki múzeum létesítése, amely Székelyföld távközlési múltját és jelenét mutatja be.

Csáky Ernő, Demeter Lajos, Herman Rosner és Vinczeffy László

Herman Rosner vállalkozó, a Sepsiszentgyörgyi Zsidó Hitközség elnöke

Herman Rosner Kovászna megye első útikönyvének társszerzője, a Sepsiszentgyörgy emblémájának számító Sugás Áruház egyik alapítója, húsz éven keresztül a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Nevéhez fűződik a Vojkán utcai új zsidó temető Holokauszt-emlékparkjának kialakítása, amely annak a több mint 700 háromszéki és alcsíki zsidónak a tragikus emlékét őrzi, akiket koncentrációs táborokba deportáltak.

Demeter Lajos könyvtáros, helytörténész

Demeter Lajos Háromszék és Székelyföld múltjának elkötelezett és elismert krónikása, az 1848–49-es szabadságharc székelyföldi eseményeinek egyik legkiválóbb ismerője, Sepsiszentgyörgy történelmének elhivatott kutatója. Feltérképezte Háromszék temetőit, kutatta a helyi népballadák eredetének, keletkezésének történetét. Megírta Sepsiszentgyörgy személyiségeinek életrajzát, melynek második és harmadik kötete kiadásra vár. Demeter Lászlóval közösen összegyűjtötték a háromszéki honvédek névsorát. 2014-ben az EMKE könyvtárosoknak megítélt Monoki István-díjával, 2019-ben pedig Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Demeter Lajos

Vinczeffy László képzőművész, restaurátor, oktató

Vinczeffy László a Székely Nemzeti Múzeum képtárának jelentős 19. századi anyagából számos festményt, köztük Barabás Miklós és Gyárfás Jenő alkotásait restaurálta. Több száz képzőművészeti és dokumentációs kiállítás szervezésében vett részt, alkotásaival több mint ötven egyéni és számos csoportos kiállításon szerepelt. Tagja a Romániai Képzőművészek Szövetségének, a Barabás Miklós Céhnek, a Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetségének, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Festők Társaságának, valamint a Magyar Művészeti Akadémiának. Munkásságát Magyar Arany Érdemkereszttel és Munkácsy Mihály-díjjal tüntették ki.

Gajzágó Márton újságíró-szerkesztő, vállalkozó, Sepsiszentgyörgy egykori polgármestere

Gajzágó Márton, aki négy és fél évtizeden át Sepsiszentgyörgy közösségének szentelte munkáját, a Pro Urbe díj egyik posztumusz kitüntetettje. Több mint ötven éven át dolgozott újságíróként, illetve a közélet aktív szereplőjeként. A Megyei Tükör szerkesztője, majd főszerkesztő-helyettese volt, amely az 1970-es és 1980-as években Erdély egyik legszínvonalasabb magyar nyelvű újságjává vált. 1989 decemberében aktívan részt vett a politikai rendszerváltás eseményeiben, jelen volt az RMDSZ alapításánál, ő lett Sepsiszentgyörgy első rendszerváltás utáni polgármestere.

