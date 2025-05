Több tíz kötetet fordított már le magyar nyelvre franciából, nem utolsósorban pedig dalszövegíróként is termékeny szerzőnek számít. Egy interjúban elmondta, hogy gyakorlatilag szinte minden nap ír – nem ijed meg a metrón, a repülőn vagy akár az autóban való versírástól sem. Szerinte „egy jó vers utaztat, megtisztít, felemel… gyógyít, pedig nem doki. Vagy de.” Zsámbékon él, hat gyermeke és öt unokája van. Szavai szerint egy egyszerű ember, aki élvezi az életet, ez pedig sok írásából is kitűnik, hiszen szövegei sokszor humorosak, játékosak és tiszták. Nemrég volt egy halálközeli élménye, utána pedig így nyilatkozott: „amikor caplatok, nem halál elől menekülő kis szerencsétlen, nyomorult emberke vagyok, hanem én vagyok a király, megjöttem birodalmamba, és elém terítik a legszebb díszeket.” Ebből is kirajzolódik az életigenlése és pozitív szemlélete, amivel a világot minden gonoszságával is reménytelinek tudja látni. Ebben viszont az Istenben való hite is sokat segít neki. És hogy miért szeretik a fiatalok? Szerinte azért, mert nem akar okoskodni, csak megmutatni: a vers róluk is szól.

Örök

A Lázervin meghalt?

Meg.

Ő írta ezt a könyvet?

Ő.

Aki könyvet ír, az mind meghal?

Meg.

És aki könyvet olvas?

Az is.

És aki nem ír és nem olvas?

Bizony az is.

Akkor nem a könyvekben van a halasztás.

Hát nem.

Csinálsz nekem egy hosszúlépést?

Az nem gyereknek való.

Mért, mi van benne?

Bor meg szóda.

És aki megissza, hosszabbat tud lépni?

Egy ideig igen.

És aztán?

Ha túl sokat iszik, egyáltalán nem tud lépni.

És ha keveset?

Akkor még ugrándozni is tud.

A Lázervin szerette a hosszúlépést?

Nem tudom, nyáron biztos, mert olyankor nagyon jól esik.

Mégis télen lépte a leghosszabbat.

Mégis.

Most már nem lehet utolérni?

Most már nem.

Akkor se, ha iszom hosszúlépést?

Akkor se.

Akkor inkább iszom rövidet.

Az végképp nem gyereknek való.

Mi való a gyereknek?

Tea meg gyümölcslé.

Akkor csinálj nekem gyümölcslépést.

Az milyen?

Gyümölcslé meg szóda.

Jó, csinálok.

Várj csak, én mégis szeretném egy kicsit utolérni a Lázervint.

Most rögtön?

Valamit meg kell beszélnem vele.

Hát nem tudom…

Tegyél még valamit a gyümölcslépésembe, akkor sikerülni fog.

És mit tegyek bele?

Öröklét.

Lackfi Jánosnak három fellépése lesz a SepsiBookon. Ma 13 órától Ünnepeink címmel zajlik 6–10 éveseknek szóló író-olvasó találkozó, melyen a szerző beszélgetőtársa Csörgei Andrea vezető szerkesztő. Május 24-én, szombaton 11 órától Apa olvas – zenés könyvbemutató. A gyermekirodalmi antológia szerzői közül részt vesz: Marék Veronika, Bertóti Johanna, Lackfi János, valamint Orosz Annabella illusztrátor. Beszélgetőtárs: Harmath Artemisz, a kötet szerkesztője. Ugyancsak szombaton 12 órától lesz közönségtalálkozó, A Szavak hitével című beszélgetésen Lackfi Jánost Juhász Anna kérdezi.