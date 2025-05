Első verseskötete Nem a haláltól címmel idén jelent meg az Erdélyi Híradó Kiadó és a FISZ közös gondozásában. Szavai szerint otthonosan mozog a kritikai társadalomelméleti, feminista és pedagógiai diskurzusokban is – szerinte az irodalom nemcsak művészet, hanem párbeszéd és tükör is, ahol nyelvileg és gondolatban is lehet formát bontani. A versei lassan születnek, gyakran hónapokig vagy évekig formálódnak. A nők társadalmi megítéléséről, testképről, megfigyeltségről, hatalomról szóló kérdések különösen foglalkoztatják: „Szeretném, ha megszűnne az a förtelmes panoptikum, amely miatt a nők folyamatosan megfigyelik saját magukat.”

egy kétségbeesett emberben nincsen semmi szép

családom örmény ága a 19. század körül

érkezhetett erdélybe mert már senki sem

emlékszik az örmény nyelvre

vagy a dolma receptjére



üknagyapám az 1915-ös népirtás idején

kolozsvár mellett akasztotta fel magát

dédnagyapám harminc évvel később

harminc kilométerrel arrébb

búcsúlevelet írt és szájába lőtt egy revolverrel



az arcanum adatbázisában számos újságcikket

találtam mindkettőjük öngyilkosságáról

akkor még inkább hittem hogy a halálvágy örökletes

a depresszió misztikus dolog különlegessé tesz

gondolatban sok vért veszítettem

számba lőttem a képzelt revolverrel



a valódi kísérletek között több év eltelt

egy kétségbeesett emberben pedig semmi szép nincsen

nem így akarok meghalni

de ebben sincsen semmi törvényszerű

ha a dolma receptjét nem

miért pont ezt örököltem volna?

Május 24-én, szombaton 12 órától mutatják be Fancsali Kinga Nem a haláltól és Szabó K. Attila Nem hiszek a tavakban (Erdélyi Híradó Kiadó – Fiatal Írók Szövetsége, Hervay Könyvek sorozat) című kötetét. A szerzők beszélgetőtársa Mărcuțiu-Rácz Dóra költő, író.