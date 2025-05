Sulyok Tamás Japánban

A köztársasági elnök megköszönte a rendkívül megtisztelő és szívélyes fogadtatást, majd hozzátette: Magyarország 1869 óta tart fenn diplomáciai kapcsolatot Japánnal. Az államfői látogatás célja ennek a 156 éve tartó értékes és elkötelezett kapcsolatnak a megőrzése és megerősítése.

Sulyok Tamás szerint a két nemzet közötti kölcsönös tisztelet és baráti bizalom – amely évtizedek óta jellemzi a két ország kapcsolatát – biztos alapot jelent a kétoldalú együttműködés további fejlődéséhez mind a kultúra, mind pedig a gazdaság különböző területein. A köztársasági elnök úgy látja, hogy a magyar és a japán nép közötti lelki rokonság különleges kapcsolat. Kiemelte: „keleti gyökerű nemzetként mi, magyarok mindig is közel éreztük magunkhoz a japán kultúrát és embereket”. Sulyok Tamás megerősítette a japán uralkodó Magyarországra szóló hivatalos meghívását, amelyet Naruhito császár örömmel fogadott.

A köztársasági elnök Tokióban a japán gazdasági élet meghatározó szereplőivel is találkozott. A Suzuki, az Alpine és több más vállalat vezetője is megerősítette: Magyarország nemcsak stabil, kiszámítható gazdasági partner, de egy olyan ország, ahová szívesen térnek vissza barátként, vendégként is. Öröm volt hallani, hogy hazánkat jó szívvel ajánlják más japán cégeknek is – nyilatkozta az államfő.

Sulyok Tamás megbeszélést folytatott Ishiba Shigeruval, Japán miniszterelnökével is. Gratulált a kormányfőnek az Oszakai Világkiállítás megrendezéséhez.