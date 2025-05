Baász Imre könyvillusztrációi a SepsiBookon

„Sepsiszentgyörgy egyik legmarkánsabb képzőművészének” pályáját felidézve Bordás Beáta elmondta, az aradi születésű, de 1976-ban Sepsiszentgyörgyön letelepedett grafikus, akcióművész a 20. századi romániai magyar képzőművészet egyik legjelentősebb alakja. „Baász Imre számos érdeme közül számunkra talán az a legfontosabb, hogy városunk a nyolcvanas évek végére jelentős művészeti központtá vált az általa szervezett kiállításoknak, az annART performance-fesztiválnak köszönhetően.”

Baász több alkalommal is vállalkozott a finn nemzeti eposz, a Kalevala illusztrálására, először 1972-ben még kolozsvári főiskolásként készített 16 színes rézmetszetet és egy borítólapot a bukaresti Kriterion Könyvkiadó felkérésére, ez a sorozat volt a diplomamunkája, ugyanakkor országos viszonylatban is elismertté tette, magyarázta az EMŰK vezetője. „Három év múlva a budapesti Európa Könyvkiadó is megjelentette az eposzt – folytatta –, amelynek illusztrálására szintén Baász Imrét kérték fel, aki teljesen új koncepció mentén, egy másik műfajban, linóleummetszetekkel oldotta meg kiválóan a feladatot, 12 ábrázolást és két borítótervet alkotva.” E két sorozat látványvilága markánsan elkülönül egymástól, majd hozzátette: Baász életében a Kalevala-illusztrációknak és Finnországnak meghatározó szerepe volt, hiszen eme alkotásainak köszönhetően 1988-ban elnyert egy finnországi alkotói ösztöndíjat. „Itt látható munkái könyvillusztrátori tevékenységének csúcsát jelentik, a rézmetszetek és linómetszetek önálló művészi értékű alkotásokként is megállnák a helyüket, értelmezésüket viszont nagyban segíti, ha az eredeti szövegkörnyezetben szemléljük őket” – összegezett Bordás Beáta.