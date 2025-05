Sepsiszentgyörgyiek a HolnapUtán Fesztiválon

2013 óta szervezi Nagyváradon a Szigligeti Színház – az egykori Holnap Irodalmi Társaság öröksége jegyében – a HolnapUtán Fesztivált, melynek célja, hogy a meghívott előadások, valamint a kísérőprogramok által valódi párbeszédet teremtsen elismert színházi személyiségek, fiatal színházi alkotók és a közönség között. A rendezvény idén színházpedagógiai programokat/tantermi előadásokat vonultatott fel, melyeknek három szempontot kellett követni: kifejezetten az iskolás korosztályoknak szóljanak, legyenek beazonosítható pedagógiai céljaik, és kapcsolódjon hozzájuk valamilyen interaktív elem. A célközönséget kis­iskolások és gimnazisták alkották, az előadások pedig olyan témákat dolgoztak fel, mint a pályaválasztás, útkeresés, szerelem, iskolai bántalmazás, kirekesztés, megfelelési kényszer stb. Az idei HolnapUtán Fesztivál tehát a részvételiséget, közösségi alkotást, reflexiót helyezte előtérbe, abban bízva, hogy ezáltal a színház is hozzájárulhat a diákok társadalmi érzékenyítéséhez, az empátia fejlesztéséhez, a fiatalok tudatos, gondolkodó, felelősen döntő felnőttekké való neveléséhez.

A Tamási Áron Színház Ab ovo című tantermi előadásának szereplői – Pignitzky Gellért és Fekete Zsolt színművészek – a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum egyik tizedik osztályában mutatták be a produkciót, a foglalkozásokat pedig Zárug Berni drámapedagógus tartotta. A műfaja szerint tanítási drámának nevezett produkció a Petőfi 200 rendezvénysorozat részeként bemutatott Ágyban, párnák közt című előadáshoz, Pignitzky Gellért egyéni műsorához kapcsolódik, főhőse pedig egy 15 éves fiú, aki igaz barátjával, egy szabóval osztja meg vívódásait. A fiúnak nem felhőtlen a szüleivel való viszonya, de vajon mit tehetne, ha nem a neki szánt jövedelmező, biztos pálya felé húzza a szíve? Előadás után az alkotók Hajós Zsuzsa budapesti színházi nevelési szakemberrel, a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ munkatársának vezetésével elemezték a látottakat.

Daróczi Klarissza sSoha című egyéni előadása Visky András Megöltem az anyámat című identitásjátéka alapján készült Hatházi András rendezésében. Az előadásról így írt Jézsó Melissza teatrológus hallgató a fesztivál honlapján: „Klarissza nyers és merész színésznő, ez már érződik az előadás kezdetén is. (…) Nagyon súlyos és mély témákról beszél humorral, dühvel, csalódottsággal átitatva, előjön például az árvaság, az öngyilkosság, a szexualitás, szabadság-bezártság, a szülő-gyermek kapcsolat, az identitáskeresés témaköre, ám mindezt humorral kezelve, így talán mégsem okoz traumát a nézőknek – a végét leszámítva? (…) Van megbocsátás – szép zárógondolat, viszont ez a mondat felszólító módban szerepel az emlékeim között, mintha arra kötelezne, hogy én meg kell hogy bocsássak annak az embernek.”

A Part Színházi Nevelési Műhely Nyárindító című drámapedagógiai foglalkozása azt a témát járja körül, hogy meddig mehet el egy 16 éves lány azért, hogy megfeleljen a kortársainak. Mi mindent teszünk meg annak érdekében, hogy befogadjanak, hogy beilleszkedjünk egy teljesen új, idegen közegbe? Evelin nemrég költözött családjával a messzi Chicagóba, és rengeteg akadállyal kell megküzdenie: nem elég, hogy egy óceán választja el a barátaitól, és alig érti az amerikai szlenget, még a szülei is „túl szigorúan fogják”. Az, hogy sikerül-e népszerűségre szert tennie és levetkőznie a mama’s little girl címet úgy, hogy a családi béke is megmaradjon, csakis a foglalkozások résztvevőinek döntésein múlik. A Zárug Berni által vezetett foglalkozások a 7–8. osztályos diákokat célozták.