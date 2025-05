Az érintett térségek helyzetéről Timaru Mirela, a megyei sürgősségi felügyelőség szóvivője kedd hajnalban tájékoztatott, Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke pedig kedd reggel tett közzé beszámolót a közösségi médiában. A heves esőzések követte áradások miatt Dobolló helyi vészhelyzeti bizottsága úgy határozott, hogy Márkosréten 45 ingatlanból mintegy 90 személyt telepítenek ki biztonságuk érdekében, és ideiglenesen a községi sportcsarnokban helyezték el őket. Hasonló okok vezérelték Kökös község vészhelyzeti bizottságát, így Kökösbácstelek 30 lakóházából félszáz embert költöztettek ki. Az érintettek egy része a dobollói sportcsarnokban lelt menedékre, mások családtagoknál, rokonoknál tartózkodik – közölte a megyei sürgősségi felügyelőség. A hivatásos készenléti egységekhez mindkét helyszínen csatlakoztak a helyiek, az önkormányzatok képviselői, az önkéntes tűzoltók szintén az érintett helyszíneken dolgoztak, segédkeztek.

A megyei sürgősségi felügyelőség csapatai a megye hat térségébe vonultak ki, hogy szükség esetén beavatkozzanak, felderítéseket is végeznek. Márkosréten egy tízfős csapat tartózkodik két tűzoltóautóval, egy csónakkal illetve egy másik speciális járművel, Uzonkafürdőre egy négyfős csapat vonult ki egy járművel, Mikóújfalu és Oltszem térségét szintén négyfős legénység figyeli, Bodzafordulóra pedig motorszivattyút és speciális járművet is küldtek a kivonuló egységgel. Bácsteleken jelentősebb a mozgósítás: a nyolcfős csapat erősítésére további húszfős kiegészítő egység vonult a helyszínre, illetve 17 kökösi önkéntes tűzoltó is csatlakozott hozzájuk. Teherautót, mikrobuszt, motorszivattyút és egyéb, a beavatkozást segítő eszközöket, járműveket is küldtek az áradás sújtotta térségbe.

A megyei sürgősségi felügyelőség tájékoztatása szerint Kézdivásárhely–Kovászna, Kézdivásárhely–Bálványos, Esztelnek és Bodzaforduló–Szitabodza, Kraszna térségében a hatóságok figyelemmel követik a veszélyeztetett helyszíneket. Arra kérték a háromszékieket, tartsák be a hatóságok utasításait, és legyenek felkészülve az esetleges sürgősségi intézkedésekre.