A Román Olimpiai Akadémia Kovászna megyei fiókjának szervezésében tartották meg Kovásznán az újabb Olimpiai napot, amelynek keretében futóversenyre került sor. A megmérettetésen körülbelül 240 diák vett részt, akik különböző korosztályokban és távokon mérhették össze képességüket. Az esemény célja az olimpiai eszmék terjesztése, valamint a futás, a mozgás és a sportolás megszerettetése és népszerűsítése volt. A futóversenyen részt vevő diákok pólót, érmet és oklevelet kaptak, a dobogósok külön, az olimpia szellemiségét idéző meglepetéseket is hazavihettek.

A verseny eredményei: * 6–7 év, fiúk: 1. Becsek Andor, 2. Márk Dániel, 3. Albert Máté; lányok: 1. Dali Polixénia Zsófia, 2. Ráduly Hanna, 3. Teodora Bunghez * 8–10 év, fiúk: 1. Kádár Gergő, 2. Cătălin Turea, 3. Gondos István; lányok: 1. Becsek Dalma, 2. Fla­via Andrea Simon, 3. Demes Anna * 10–11 év, fiúk: 1. Csoma János Dávid, 2. Csorja Balázs, 3. Bartos Ármin; lányok: 1. Gocz Dorottya, 2. Kádár Ágota, 3. Ördög Nóra * 12–13 év, fiúk: 1. Benedek Dávid, 2. Ráduly Szilamér, 3. Bedő Gergő; lányok: 1. Bagoly Gyopár, 2. Bunghez Sára, 3. Bartha Abigél * 14–15 év, fiúk: 1. Hegyeli Bendegúz, 2. Daniel Esanu, 3. Nădejde-Benke Balázs; lányok: 1. Szabó Anita, 2. Gecse Réka, 3. Péter Panna * 16–17 év, fiúk: 1. Kopacz Norbert, 2. Preda Gheorghe, 3. Liviu Boc; lányok: 1. Fülöp Zsolna, 2. Kökösi Zselyke, 3. Moldovai Kitti.

Szombaton és vasárnap az U16-os, az U18-as, az U20-as, az U23-as, a felnőtt, valamint a master korosztály számára is megtartották az atlétika Bukarest Municípium Kupát, amelyen két megyeszékhelyi sportolónk is részt vett. A Sepsi ISK-tól Kolozsi Árpád Kristóf (edző: Horovitz Hanna) két próbában is érdekelt volt és két egyéni csúcsot is jegyzett: 800 méteren első lett az U18-as és második a felnőtt korosztályban (1.56.71 perc), míg 1500 méteren a harmadik helyen végzett a tizennyolc év alattiak viadalában (4:12.43 perc). A Sepsiszentgyörgyi MSK-tól George-Cristian Glavan volt jelen a fővárosi megmérettetésen és szintén két számban állhatott fel a dobogóra: gerelyhajításban egyéni legjobbal a második lett (27,32 méter), míg magasugrásban egy újabb egyéni csúcsot elérve harmadikként végzett (1,65 méter). (tif)