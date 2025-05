Az autóipar fejlődése

Adrian Sandu szerint míg 1989-ben körülbelül 144 ezer járművet gyártottak az országban, tavaly 560 ezer gurult le a szlagokról. Az export ’89-ben szinte nem is létezett, most az autók 92 százalékát exportálják, továbbá nincs olyan Európában gyártott autó, amelynek legalább egy alkatrésze ne Romániában készülne. Az iparág célja, hogy tíz év múlva Románia 100 százalékban új, nulla szén-dioxid-kibocsátású járműveket dobjon piacra, ami azt jelenti, hogy az autóipar jelentős átalakulás előtt áll, de mindehhez más szereplőknek is, az európai és nemzeti hatóságoknak, az energetikai vállalatoknak is hozzá kell járulniuk – magyarázta Adrian Sandu.