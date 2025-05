Árvízveszély Kézdiszéken

A rengeteg és hellyel-közzel immár napok óta folyamatosan hulló csapadék miatt több kézdiszéki patak szintje jelentősen megnőtt. Emiatt több településen készenlétben állnak a hatóságok, és volt, ahol már zsákolni is kellett. A legnagyobb folyóvíz, a Feketeügy többek között Szentkatolna határát öntötte el.

Jelentősen megnőtt több kézdiszéki patak, köztük a Kászonok vízszintje az esőzések következtében, így számos helyen, többek között Nyujtódon és Sárfalván is homokkal töltött zsákokat kellett kihelyezni a veszélyeztetett helyeken. A Kászon pataka a kézdiszentléleki Porond közelében is jelentősen megnőtt, a vízmagasság pedig tegnap az oroszfalvi hídnál dél körül már a három métert is meghaladta. Balogh Tibor kézdiszentléleki polgármester elmondta: terepszemléje során úgy ítélte, hogy egyelőre egyik település sincs veszélyben, de mivel további csapadékra van kilátás, a vészhelyzet fennáll – mondotta.

Bokor Tibor polgármesterrel Oroszfaluban találkoztunk, ott néhány helyen rendszeresen veszélyben vannak a patak menti házak a sekély meder miatt. Az elöljáró azelőtt Nyujtódon tartott terepszemlét, ugyanis a martonosi hídnál kritikusra nőtt a vízszint, több környékbeli kaszálót elöntött az ár. Ott a sürgősségi felügyelőség emberei is jelen voltak, homokzsákok érkezését várták – tudtuk meg a helyszínen levő Szigethy Kálmántól, a városgazdálkodási cég igazgatójától.

Tegnap reggel a Torja pataka is jelentősen megnőtt, ott magasabb vízállás esetén a Fehérmartok utcában lévő ingatlanokat veszélyeztetné az ár.

Tegnap a felkeresett helyek közül a legrosszabb helyzetet Szentkatolna határában tapasztaltuk, ott a megnőtt Feketeügy több területet elöntött, nem csak az árteret, hanem mezőgazdasági területeket is, és úgy tűnt, hogy a tetőzésnek nincs vége.

Ozsdolán a település nagy­ági részén egy ideiglenes hidat tett tönkre az áradat – tudtuk meg Pénzes Ágoston polgármestertől, aki szerint egyelőre a település házaiban nem tett kárt a víz. „A Nagyágon a rendes hidat 12 évvel ezelőtt tette tönkre a víz, ez a második alkalom, hogy az ideiglenes átjáró is használhatatlanná vált. Pályázni fogunk egy olyan híd építésére, amely tartós lesz” – mondotta az elöljáró.